DSV-Biathlet Schempp chancenlos: Und wieder triumphiert Fourcade

Martin Fourcade, französischer König der Biathleten, gewinnt den Weltcup-Sprint in Ruhpolding. Es ist sein neunten Sieg im zwölften Rennen in dieser Saison. Als bester Deutscher stürmt Arnd Peiffer auf Rang vier - gefolgt vom Kollegen Simon Schempp.

Ein Fehlschuss zu viel, dazu deutliche Nachteile in der Loipe: Simon Schempp hat die nächste Episode im ewigen Duell mit Martin Fourcade klar verloren. Während der Franzose beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding über zehn Kilometer zu seinem neunten Saisonsieg sprintete, musste sich Deutschlands Nummer eins mit dem fünften Platz zufrieden geben.

Schempp leistete sich fünf Tage nach seinem Massenstartsieg in Oberhof eine Strafrunde und lag im Ziel 52,8 Sekunden hinter Fourcade. Bester DSV-Athlet war direkt vor Schempp der fehlerfreie Arnd Peiffer, der das Podium um 12,1 Sekunden verfehlte. "Wenn man mit einem Fehler noch Top-6 schafft, bin ich wirklich happy", sagte Schempp, und Peiffer ergänzte in der ARD: "Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr an das Podest komme. Ich habe dann eher versucht, den vierten Platz zu retten. Ich habe mich schon gequält."

Auf dem Podium standen deshalb neben Fourcade der Österreicher Julian Eberhard (+18,0 Sekunden) und der Norweger Emil Hegle Svendsen (+39,7), die ebenfalls ohne Strafrunde blieben. Für die Verfolgung am Sonntag verspricht das Spannung, gemeinsam könnten Schempp und Peiffer dem überragenden Fourcade Paroli bieten. "Wir haben eine gute Ausgangsposition", sagte Schempp.

Quelle: n-tv.de