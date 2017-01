Sport

Die Könige der Langläufer: Ustjugow und Weng gewinnen Tour de Ski

Die großen Sieger der Tour de Ski heißen Sergej Ustjugow und Heidi Weng. Während der Russe Ustjugow seinen Vorsprung souverän ins Ziel bringt, kämpft sich Weng auf dem Schlussanstieg noch von Platz zwei zum Gesamtsieg.

Der Russe Sergej Ustjugow hat sich zum besten Langläufer bei der Tour de Ski gekrönt. Am Schlusstag kam der 24-Jährige als Erster auf der Alpe Cermis an und sicherte sich damit als zweiter Russe nach Alexander Legkow den Gesamtsieg. Ustjugow benötigte für die siebte Etappe 30:27,7 Minuten und verwies damit Vorjahresgewinner Martin Johnsrud Sundby mit 1:02,9 Minuten Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der dreimalige Tour-Sieger Dario Cologna aus der Schweiz mit 1:19,1 Minuten Rückstand.

Bei den Frauen ging der Titel erstmals an die Norwegerin Heidi Weng, die am Schlusstag die Führende Stina Nilsson (Schweden) noch abfangen konnte. Auch die Finnin Krista Parmakoski zog noch an Nilsson vorbei und beendete die Tour auf Gesamtrang zwei.

Die Deutsche Nicole Fessel landete am Ende auf dem enttäuschenden 15. Rang und verpasste die angestrebte Top-Ten-Platzierung deutlich. Beste Deutsche wurde letztlich Stefanie Böhler auf Rang 15. Bei den Herren beendete Florian Notz die elfte Auflage des Etappen-Rennens als bester deutscher Starter mit 5:43,1 Minuten Rückstand auf Platz 17. Lucas Bögl wurde 19.

Der große Triumphator war Ustjugow. Mit seinem Erfolg feierte er den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Der 24-Jährige gilt als Ausnahmetalent, das eine kontinuierliche Entwicklung vom Nachwuchsbereich bis in die Weltspitze genommen hat. Dass er seinen Triumph bei der Tour de Ski mit fünf Etappensiegen krönte, zeigt die Vielfältigkeit Ustjugows.

Quelle: n-tv.de