Sport

Dritter Titel für "Mighty Mike": Van Gerwen dreht Premier-League-Finale

Im Finale der Premier League liegt Michael van Gerwen bereits 2:7 zurück, ehe der Darts-Weltmeister aufdreht und doch noch den Titel gewinnt. Rekordweltmeister Phil Taylor verabschiedet sich derweil in einem packenden Halbfinale.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat in einem echten Darts-Krimi die Nerven bewahrt und seinen Titel in der Premier League verteidigt. Der 28 Jahre alte Niederländer mit dem Spitznamen "Mighty Mike" gewann am Donnerstagabend in London das Finale gegen den Schotten Peter Wright mit 11:10 und krönte sich damit nach 2013 und 2016 zum dritten Mal zum Champion in dem als Liga ausgetragenen Wettbewerb. Wright führte im Endspiel bereits mit 7:2 und vergab beim Stand von 10:9 sechs Pfeile zum Sieg.

Zuvor hatte van Gerwen im Halbfinale Gary Anderson mit 10:7 bezwungen. Rekord-Weltmeister Phil Taylor scheiterte bei seiner letzten Playoff-Teilnahme in einer packenden Partie der Vorschlussrunde mit 9:10 an Wright und vergab dabei ebenfalls Match-Darts.

Van Gerwen hatte auch die Gruppenphase des Wettbewerbs für sich entschieden und ging somit als klarer Favorit in die Endrunde in "The O2" in der britischen Hauptstadt.

Das Finale der Premier League gilt als einer der ersten Höhepunkte der Darts-Saison. Für van Gerwen war es ein wichtiger Erfolg, nachdem er nur eines der ersten fünf European-Tour-Turniere für sich entscheiden konnte. Anfang Juni trifft sich die Weltelite zum World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Dort treten die Spieler in Zweier-Teams für ihre Nation an und spielen um die Trophäe.

Quelle: n-tv.de