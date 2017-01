Sport

LIVE-TICKER zur Handball-WM: WM-Auftakt: Ungarn fordert die "Bad Boys"

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet in ihr letztes Turnier mit Cheftrainer Dagur Sigurdsson. Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich geht's zunächst gegen die starken Ungarn. Ob der Auftakt gelingt? Sie erfahren's - in unserem Liveticker!

21. Minute, 9:7: Die Deutsche Offensive funktioniert gut, der mittlerweile auf dem Parkett stehende Mittelmann Niclas Pieczkowski mit seinem ersten Treffer.

20. Minute, 8:7: Die Ungarn holen auf, Gabor Ancsin mit seinem zweiten Tor.

19. Minute, 8:6: Ansatzloser Wurf: Bodo verkürzt, amtlicher Hammer!

18. Minute, 8:5: Wieder Gensheimer, wieder drin. Unglaublich starke Auftritt des Paris-Profis bis hierher.

16. Minute, 7:5: Beide Keeper jetzt mit richtig guten Szenen. Auch der bereits 40 Jahre alte Nandor Fazekas, früher unter anderem VfL Gummersbach, wehrt jetzt zwei Bälle von Fäth und Häfner spektakulär ab.

14. Minute, 7:5: Die Offensive wird getragen von Gensheimer, Häfner und Fäth. Der Berliner hämmert den Ball aus zehn Meter ins Tor, keine Abwehrchancen. Erneut war übrigens eine starke Parade von Heinevetter Ausgangspunkt für den schnellen Angriff der Deutschen.

12. Minute, 6:5: Adam Juhasz postwendend mit dem Anschlusstreffer. So richtig Zugriff findet die deutsche Verteidigung hier ebenso wenig wie die Ungarn auf der anderen Seite.

11. Minute, 6:4: Häfner mit seiner ganz großen Stärke. Im 1:1 tankt er sich durch und hält den Vorsprung konstant.

11. Minute, 5:4: Munteres Scheibenschießen in der Anfangsphase, Richard Bodo verkürzt erneut.

10. Minute, 5:3: Gensheimer ist super im Spiel, sein bereits drittes Tor.

9. Minute, 4:3: Ungarn wieder dran, Gergely Harsany mit seinem ersten Treffer.

8. Minute, 4:2: Und weiter geht's für das DHB-Team. Parade Heinevetter, Gegenstoß, Tor Gensheimer.

7. Minute, 3:2: Die Deutschen spielen sehr variabel. Diesmal hat Groetzki Platz auf rechts und trifft.

6. Minute, 2:2: Postwendend der Ausgleich, Ungarn ist ebenfalls im Spiel. Mittelmann Gabor Csaszar.

5. Minute, 2:1: Siebenmeter für Deutschland, nachdem Paul Drux unrechtmäßig gestoppt wurde. Gensheimer tritt an, Deutschland führt wieder.

4. Minute, 1:1: Cleveres Tor der Ungarn. Deren Star Laslo Nagy hat im Rückraum viel zu viel Platz und überwindet Heinevetter mit einem Aufsetzer.

2. Minute, 1:0: Guter Auftakt für die Deutschen. Kombination für Häfner, der fackelt auf Halbrechts nicht lange und trifft zur Führung. Auf der Gegenseite pariert Heinevetter gleich zweimal ganz stark!

1. Minute: Anwurf, Deutschland hat den Ball. Die Mannschaft von Coach Sigurdsson beginnt mit Silvio Heinevetter im Tor, dazu Patrick Groetzki, Kai Häfner, Steffen Fäth, Paul Drux, Patrick Wiencek und Kapitän Uwe Gensheimer.

17:45 Uhr: Vor Anpfiff noch schnell ein Blick auf die Bilanz der Deutschen gegen Ungarn: 59 Spiele, 32 Siege, 11 Remis, 16 Niederlagen.

17:43 Uhr: Die Nationalhymnen laufen, geht also gleich los.

17:40 Uhr: Während die Mannschaften gerade vorgestellt werden, noch ein Fakt zum deutschen Team: Die "Bad Boys" starten nicht in voller Kaderstärke ins Turnier. Sigurdsson hat zunächst nur 15 statt möglicher 16 Spieler gemeldet. Während des Turniers sind damit nicht nur zwei Wechsel mit Profis aus dem 28-Mann-Kader möglich, sondern über das sogenannte "Late Entry" gibt es eine weitere personelle Option. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Flensburger Holger Glandorf die Mannschaft im Verlaufe des Turniers ergänzen könnte.

17:37 Uhr: Auch wenn die Ungarn mit keinen zu großen Erwartungen in die WM starten, so sind sie doch ein sicherer Kandidat für das Achtelfinale. Rückraumstar Laszlo Nagy (35) hat allerdings den Zenit seines Könnens überschritten, Spielmacher Gabor Csaszar konnte die hohen Erwartungen nie ganz erfüllen. Den Großteil des Kaders des Olympiavierten von London 2012 stellen die Spitzenteams Veszprem und Szeged.

17:34 Uhr: Der deutsche Auftaktgegner ist ein gleich ein ganz unangenehmer. An einem guten Tag kann der Vize-Weltmeister von 1986 auch starke Gegner in Verlegenheit bringen, doch die guten Tage im ungarischen Handball sind seltener geworden. Die WM 2015 verpassten die Ungarn ebenso wie die EM 2016 und die Olympischen Spiele in Rio. Dagur Sigurdsson hat dennoch Respekt. "Ich bin ein riesiger Fan des ungarischen Handballs. Sie sind immer in der Lage, alle Mannschaften zu schlagen", sagte der Bundestrainer und stapelt extrem tief: "Unsere Chancen stehen nur bei 40:60."

17.30 Uhr: Die deutschen Handballer starten in knapp 15 Minuten gegen Ungarn in die Weltmeisterschaft in Frankreich. Bundestrainer Dagur Sigurdsson kann beim ersten Gruppenspiel der DHB-Auswahl in Rouen auch wieder auf seinen Kapitän Uwe Gensheimer setzen. Nach dem Tod seines Vaters und einigen Tagen bei seiner Familie traf der Linksaußen am Donnerstagabend im Teamhotel. Mit dabei ist auch Gensheimers Ersatz auf Linksaußen, Rune Dahmke. Der Kieler hatte sich zuletzt mit Grippe rumgeplagt. Mit dieser ersten Einschätzung herzlich Willkommen zu unserem Liveticker, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Quelle: n-tv.de