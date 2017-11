Sport

Sieger im Zweierbob: Walther dominiert zum Weltcupauftakt

Erstes Rennen, erster Sieg: Ein deutsches Duo bewältigt die Pist am Mount van Hoevenberg im amerikanischen Lake Placid am schnellsten. Vorausgegangen war dem Erfolg ein Material-Wettrüsten mit den amtierenden Weltmeistern.

Der Jubel von Nico Walther über seinen ersten Weltcupsieg im Zweierbob war wie eine Erlösung. Nach dem Hickhack im internen Material-Wettrüsten zeigte er im Ziel der anspruchsvollen Bahn von Lake Placid spontan auf die Marke seines Ausrüsters. Der Pilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg überraschte mit dem Potsdamer Christian Poser an der Bremse am Donnerstag (Ortszeit) Weltmeister und Teamkollege Francesco Friedrich, der mit seinem Stammanschieber Thorsten Margis nur auf Platz neun landete. Immerhin egalisierte das Duo den fünf Jahre alten Startrekord des Letten Oskars Melbardis (5,00 Sekunden).

Der Berchtesgadener Johannes Lochner kam mit Christian Rasp nicht über Platz zwölf hinaus. Die Viererbob-Weltmeister Friedrich und Lochner haben sich in der Olympia-Saison für die Schlitten des Tirolers Johannes Wallner entschieden - in beiden Disziplinen. "Das ist eine meiner Lieblingsbahnen, deswegen wäre ich auch gerne mit dem großen Schlitten gefahren", sagte Walther. Schon 2016 war er im kleinen Schlitten auf Rang zwei gelandet - hinter US-Pilot Steven Holcomb, der im Mai unerwartet gestorben war.

Mehr zum Thema 07.05.17 Trauer in der Bob-Community Olympiasieger Steven Holcomb ist tot

Diesmal reichte es endlich zum Sieg, dem ersten im kleinen Schlitten. In der vergangenen Saison hatten die Deutschen den Weltcup auf der Piste am Mount van Hoevenberg aus Kostengründen ausgelassen. Der geplante Viererbob-Weltcup an diesem Freitag wurde von der Jury des Weltverbandes IBSF wegen der schlechten Eisqualität abgesagt. Dafür findet ein weiteres Rennen im kleinen Schlitten statt. Beim Weltcup in der kommenden Woche in Park City werden dann gleich zwei Rennen in der Königsklasse ausgetragen.

Bei den Frauen feierte Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz einen starken Einstand in die Olympia-Saison. Die WM-Vierte von 2016 setzte sich im zweiten Lauf mit einer Hundertstelsekunde gegen die Weltcupgesamtsiegerin aus dem Vorjahr, US-Pilotin Jamie Greubel Poser, durch und landete als Dritte auf dem Podest. Den Sieg sicherte sich die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries, die seit dieser Saison von Turin-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis betreut wird. Zweite mit nur drei Hundertstelsekunden Rückstand wurde Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA. Europameisterin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam mit Erline Nolte an der Bremse auf Platz fünf. Weltcupdebütantin Anna Köhler vom BSC Winterberg landete mit Franziska Fritz-Glahn auf Platz zwölf.

Quelle: n-tv.de