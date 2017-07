Sport

Bodybuilder im Wasserbecken: Weltmeister Koch lernt neu schwimmen

Nach der Olympia-Pleite im vergangenen Jahr stellt Schwimmer Marco Koch sein Training komplett um. Im Kraftraum ist er jetzt ganz stark, aber ob er nun in Budapest seinen Weltmeister-Titel erfolgreich verteidigen kann, weiß der 27-Jährige selbst nicht.

Der Weltmeister ist sich selbst ein Rätsel. Marco Koch steigt bei der Schwimm-WM in Budapest als Titelverteidiger auf den Startblock, doch über Medaillen will er nicht reden. "Es ist schwierig einzuschätzen", sagt der 27-Jährige. "Ich lasse mich wirklich überraschen."

Der deutsche Vorschwimmer weiß nur: Er ist körperlich stärker als je zuvor. Aber ist er auch schneller? Nach der Olympia-Enttäuschung hat Koch sein Training umgestellt. Mehr Kilogramm an Land stemmen, nicht mehr Kilometer im Wasser schwimmen hieß die Devise nach dem siebten Platz in Rio de Janeiro. "Ich habe Riesenschritte im Kraftraum gemacht - beim Bankdrücken von 110 auf 130 Kilo, bei Kniebeugen von 95 auf 130", sagt er.

Doch mit der zusätzlichen Kraft ging das Gefühl fürs Wasser verloren. Bei den deutschen Meisterschaften Mitte Juni verpasste er auf seiner Paradestrecke 200 Meter Brust die Norm für die Weltmeisterschaften in Ungarn und rutschte nur aufgrund einer Sonderregelung ins Team. Seiner Bestzeit (2:07,47 Minuten) schwimmt er in dieser Saison bislang weit hinterher.

WM als Durchgangsstation zu Olympia

Das Problem: Mit dem von Bundestrainer Henning Lambertz verordneten Maximalkraft-Konzept ist der so präzise eingestellte Schwimmkörper aus dem Takt geraten. "Bei einem Kraulschwimmer ist nicht so schwierig, es im Wasser umzusetzen wie bei einem Brustschwimmer", erklärt Koch, der sich noch in Heidelberg auf die WM vorbereitet und erst am Samstag nach Budapest fliegt. "Da muss von der Technik her alles passen. Sobald eine Kleinigkeit nicht mehr genau stimmt, wird es richtig langsam."

Der "Bodybuilder" muss quasi neu schwimmen lernen. "Wenn ich eine Kniebeuge mache und da viel stärker werde, kann mein Muskel die Übung irgendwann richtig gut. Das habe ich ihm ja beigebracht", erläutert er: "Aber er kann nicht sofort den Brustbeinschlag perfekt. Das muss er über die Wassereinheiten lernen." Wie weit er in diesem Lernprozess ist, weiß er nicht genau. Denn anders als in den vergangenen Jahren hat Koch vor der WM nur sehr wenige Wettkämpfe bestritten. In Rom (2:09,63) und Chartres (2:10,36) schwamm er deutlich hinterher. In der Jahresweltbestenliste liegt er mit seiner DM-Zeit (2:08,69) nur auf Rang zehn.

"Ich rutsche wieder schön durch's Wasser"

"Mit der Umstellung auf mehr Krafttraining dauert es ein bisschen länger, als wir gedacht haben", so Koch. "Das ist aber auch okay, wir haben noch drei Jahre bis Tokio. Jetzt muss man es ausprobieren." Olympia 2020 ist ihm wichtiger als die WM-Titelverteidigung in Budapest. "Wenn es jetzt noch nicht so klappt, ist es kein Problem."

Im Trainingscamp in Heidelberg hat Koch laut Bundestrainer Henning Lambertz Fortschritte gemacht. "Im Moment sehe ich ihn klar in einem Finale", sagte Lambertz. "Ich finde es gut, dass er jetzt neue Wege geht. Auch wenn es dazu führt, dass er hier nicht hundertprozentige Leistung abrufen kann, kann es für Olympia genau der richtige Schritt sein."

Langsam kehrt bei Koch das Gefühl fürs Wasser zurück, das Gleiten, seine größte Stärke, gelingt wieder besser. "Ich kann wieder locker, entspannt und trotzdem schnell schwimmen. Ich rutsche wieder schön durch's Wasser."

Quelle: n-tv.de