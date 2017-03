Sport

Transfercoup für Chicago Fire : Weltmeister Schweinsteiger verlässt United

Bastian Schweinsteiger verlässt die Premier League und heuert in den USA an. Wie sein Klub Manchester United bestätigt, wechselt der Fußball-Weltmeister mit sofortiger Wirkung zu Chicago Fire – von deren Philosophie der 32-Jährige total begeistert ist.

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wechselt vom englischen Rekordmeister Manchester United in die USA zum MLS-Klub Chicago Fire. Das bestätigte ManUnited. Nach Angaben der Tageszeitung "Chicago Tribune" soll der 32-Jährige einen Einjahresvertrag erhalten und umgerechnet 4,2 Millionen Euro verdienen. Der frühere DFB-Kapitän soll schon in der kommenden Woche nach Chicago wechseln. "Ich bin traurig, dass ich so viele Freunde bei Manchester United verlasse. Aber ich bin froh, dass mir der Klub die Chance gibt, die Herausforderung bei Chicago Fire aufzunehmen", wird Schweinsteiger auf der United-Homepage zitiert.

Auf der Webseite von Chicago Fire sagt er: "In meiner Karriere versuchte ich durchweg, eine positive Wirkung zu haben und dabei zu helfen, etwas Großartiges zu schaffen. Mein Wechsel zu Chicago Fire ist nichts anderes. Ich bin überzeugt von der Vision und der Philosophie des Klubs, und ich will bei diesem Projekt helfen." In der gerade angelaufenen Saison weist Chicago eine ausgeglichene Bilanz auf, in drei Spielen gab's einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. In den vergangenen beiden Jahren beendete Fire die Liga mit der schlechtesten Bilanz aller 20 Klubs.

Fire-Generalmanager Nelson Rodriguez sagte: "Wir verpflichten einen Spieler, der auf jedem Level etwas gewonnen hat. Und das auf eine Weise, die zu den Werten unseres Klubs passt." Und auch sein Trainer Veljko Paunovic gerät ins Schwärmen: "Er kann Aktionen kreieren wie wenige auf der Welt. Er sieht Dinge, die kein anderer sieht."

Der frühere Profi von Bayern München steht seit Sommer 2015 bei Manchester United unter Vertrag, kam unter Trainer José Mourinho zuletzt aber kaum noch zum Einsatz. Zu Beginn der Saison durfte er nur mit dem Reserveteam des englischen Rekordmeisters trainieren. Seit November setzte ihn Mourinho zumindest zeitweise wieder im FA Cup und im Ligapokal ein. Auch in der Europa League wurde er zuletzt gegen AS Saint-Étienne eingewechselt. In nur 35 Einsätzen für die Red Devils seit 2015 erzielte Schweinsteiger zwei Tore und bereitete weitere drei vor. Lediglich zehnmal stand Schweinsteiger dabei in der Startelf.

Quelle: n-tv.de