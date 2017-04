Sport

Rassistisch und sexistisch: Williams attackiert Supermacho Nastase

Tennis-Ikone Ilie Nastase dreht am Wochenende verbal völlig frei und beleidigt unter anderem das ungeborene Kind von Serena Williams. Die will die Äußerungen nicht auf sich sitzen lassen und macht ihrem Ärger über den Supermacho Luft.

Grand-Slam-Rekordgewinnerin Serena Williams hat Tennis-Ikone Ilie Nastase für seine rassistischen Äußerungen über ihr ungeborenes Baby scharf kritisiert. "Es enttäuscht mich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen wie Ilie Nastase solche rassistischen Kommentare über mich und mein ungeborenes Kind sowie sexistische Bemerkungen über meine Kollegen machen können", sagte die 35-Jährige.

"Du kannst mit deinen Worten auf mich schießen, versuchen mich mit deiner Gehässigkeit zu vernichten, aber ich werde immer wie die Luft aufsteigen", so die 23-malige Grand-Slam-Siegerin weiter. Am vergangenen Wochenende hatte der rumänische Teamkapitän, der schon zu seiner Profi-Zeit als schwieriger Charakter und Playboy galt, während des Play-off-Heimspiels im Fed Cup in Constanta gegen Großbritannien gleich für mehrere Eklats gesorgt.

Am Freitag hatte eine Journalistin mitgehört, wie das Enfant Terrible zu Williams' Schwangerschaft sagte: "Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?". Am gleichen Tag fragte Nastase die schwangere britische Teamchefin Anne Keothavong gut hörbar nach ihrer Zimmernummer - und bei einem Foto den Arm ganz eng um sie gelegt. Einen Tag später beleidigte der 70-Jährige während des Matches zwischen seiner Spielerin Sorana Cirstea und der Britin Johanna Konta erst die Gäste und dann den Schiedsrichter.

Laut Zeugen soll Nastase im Laufe der zweiten Partie zwischen Konta und Cirstea in Richtung des britischen Teams Schimpfwörter wie "fucking bitches" gebraucht haben. Die rumänischen Zuschauer im Tennis-Club IDU standen ihrem Idol zur Seite und machten aus der Freiluftanlage einen Hexenkessel. Der Stuhlreferee schritt ein - und Nastase brüllte ihn an: "Sind wir hier in der Oper? Was ist dein scheiß Problem". Zunächst wurde der zweimalige Grand-Slam-Sieger Nastase auf die Tribüne verwiesen. Als die Beschimpfungen nicht aufhörten, wurde ihm von der ITF wegen seines "schwerwiegenden Fehlverhaltens" sogar die Akkreditierung entzogen - er musste die Anlage verlassen.

