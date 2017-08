Sport

Bronze geht an Kazmirek: Zehnkämpfer Freimuth holt WM-Silber

Während der Franzose Kevin Mayer sich zum Weltmeister der Zehnkämpfer krönt, sammeln zwei Deutsche die beiden übrigen Medaillen bei den Wettkämpfen in London ein: Silber geht an Rico Freimuth, Bronze an Kai Kazmirek.

Der Deutsche Rico Freimuth hat bei der Leichtathletik-WM in London die Silbermedaille im Zehnkampf gewonnen. Zwei Jahre nach Bronze in Peking musste sich der 29-Jährige diesmal mit 8564 Punkten nur dem neuen Weltmeister Kevin Mayer aus Frankreich geschlagen geben, der auf 8768 Punkte kam. Bronze sicherte sich der deutsche Olympiavierte Kai Kazmirek mit 8488 Zählern.

Freimuth und Kazmirek sorgten damit für die dritte und vierte Medaille des deutschen Teams in London, zuvor hatte schon Siebenkämpferin Carolin Schäfer Silber gewonnen. Zudem holte Pamela Dutkiewicz Bronze über 100 Meter Hürden. Letztmals standen vor 30 Jahren zwei deutsche Zehnkämpfer auf dem WM-Podium, in Rom holte damals Torsten Voss Gold für die DDR vor Siegfried Wentz (BRD).

Mathias Brugger hatte nach Muskel- und Kniebeschwerden bereits nach vier Disziplinen den Wettbewerb beenden müssen. Weltrekordler, Olympiasieger und Titelverteidiger Ashton Eaton (USA) hatte nach den Spielen in Rio seine Karriere beendet.

Quelle: n-tv.de