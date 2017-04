Sport

NBA-Playoffs: Cleveland durch: Zipsers Bulls verlieren daheim gegen Celticc

Nach zwei Auswärtssiegen kassieren die Basketballer der Chicago Bulls nun die zweite Heimniederlage gegen die Boston Celtics. Und der deutsche Nationalspieler Paul Zipser erwischt auch nicht gerade einen Sahnetag in diesem Achtelfinale der NBA.

Viertes Spiel, vierter Auswärtssieg: Die NBA-Playoff-Serie zwischen den Chicago Bulls mit Paul Zipser und den Boston Celtics ist nichts für Heimteams. Die Bulls verloren Spiel vier des Achtelfinals gegen die Celtics mit 95:104 (46:57) und kassierten nach zwei Erfolgen zum Auftakt in Boston das 2:2 in der "Best-of-Seven"-Serie. Spiel fünf findet am Mittwoch bei den Celtics statt.

NBA Play-offs, Achtelfinale (best of seven) Western Conference Stand Portland - Golden State 113:119 0:3 San Antonio - Memphis 110:108 2:2 Oklahoma - Houston 109:113 1:3 Utah Jazz - Los Angeles 105:98 2:2 Eastern Conference Indiana - Cleveland 102:106 0:4 Chicago - Boston 95:104 2:2 Atlanta - Washington 116:98 1:2 Milwaukee - Toronto 76:87 2:2

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Zipser überzeugte in seinen 13 Minuten nicht. Der 23-Jährige war bei seinen beiden Würfen nicht erfolgreich und holte drei Rebounds. "Wir müssen unbedingt wieder besser beginnen", monierte Bulls-Routinier Dwyane Wade. "Wir müssen jedes Mal viel Kraft aufwenden, um wieder heranzukommen." Bei Chicago war Jimmy Butler mit 33 Punkten der auffälligste Spieler.

Auf der Gegenseite überragte Isaiah Thomas mit 33 Zählern. Eine Woche nach dem Unfall-Tod seiner Schwester Chyna gab der Superstar nach dem Spiel Einblick in sein Seelenleben. "Mental und emotional bin ich nicht hier", erklärte Thomas. "Ich könnte das alles nicht ohne meine Mitspieler. Sie geben mir viel Vertrauen und glauben an mich. Das ist es, was die harte Zeit etwas normaler macht."

Titelverteidiger Cleveland Cavaliers hat unterdesse die Serie gegen die Indiana Pacers nach dem 106:102 (58:52) mit 4:0 für sich entschieden. Superstar LeBron James mit 33 Punkten und zehn Rebounds sowie Kyrie Irving mit 28 Zählern waren die besten Spieler der Cavaliers. In der zweiten Runde trifft Cleveland nun auf die Toronto Raptors oder die Milwaukee Bucks - dort steht es nach vier Partiem 2:2. Trotz eines Triple-Doubles von Russell Westbrook, dem 35 Punkte, 14 Rebounds, 14 Assists gelangen, verloren die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets mit 109:113 und liegen 1:3 zurück. Die Utah Jazz glichen in der Serie gegen die Los Angeles Clippers nach einem 105:98 zum 2:2 aus.

Quelle: n-tv.de