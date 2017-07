Sport

Premiere für deutsches Toptalent: Zverev beendet "Falcos" Tennis-Märchen

In den Medien wird Sebastian Ofner als "Tennis-Falco" gefeiert. Mit seinem mutigen Spiel stürmt der Weltranglisten-216. aus Österreich bis in die dritte Runde von Wimbledon. Dort wartet Deutschlands Topspieler Alexander Zverev – und lässt sich nur kurz beeindrucken.

Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals in seiner Karriere die zweite Woche bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Der Weltranglistenzwölfte gewann sein Drittrundenmatch in Wimbledon gegen den österreichischen Überraschungs-Qualifikanten Sebastian Ofner (Weltranglisten-Platz 216), der wegen seiner Friseur von mehreren Medien zum "Tennis-Falco" getauft wurde, im Schnelldurchgang nach 1:33 Stunden 6:4, 6:4, 6:2 und bleibt damit ohne Satzverlust.

Youngster Zverev bekommt es am sogenannten Manic Monday, an dem alle Achtelfinal-Partien bei Damen und Herren ausgespielt werden, mit dem aufschlagstarken Vorjahresfinalisten Milos Raonic zu tun. Gegen den Kanadier hatte Zverev allerdings zuletzt im Mai auf dem Weg zu seinem Titel beim Masters-Series-Turnier in Rom im Viertelfinale gewonnen.

Der dreimalige Turniersieger Novak Djokovic ist indes ebenfalls ohne Satzverlust ins Achtelfinale der All England Championships eingezogen. Der 30 Jahre alte Serbe setzte sich gegen Ernests Gulbis aus Lettland problemlos mit 6:4, 6:1, 7:6 (7:2) durch und trifft am Montag auf den Franzosen Adrian Mannarino.

Djokovic feierte seinen siebten Sieg in Serie, nachdem er in der vergangenen Woche das Rasenturnier im britischen Eastbourne für sich ntschieden hatte. Der Weltranglistenvierte war zum ersten Mal seit sieben Jahren vor Wimbledon zu einem Vorbereitungsturnier angetreten.

Quelle: n-tv.de