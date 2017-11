Sport

Becker, Stich - und nun ...?: Zverev gewinnt Auftaktmatch bei ATP-Finale

14 Jahre dauert es, bis ein Deutscher wieder im ATP-Finale steht. Debütant Alexander Zverev winkt zudem das Halbfinale, denn das erste Spiel gewinnt er. Nun heißt der Gegner Roger Federer.

Debütant Alexander Zverev ist erfolgreich in das ATP-Finale in London gestartet. Der Weltranglistendritte aus Hamburg besiegte in seinem ersten Gruppenmatch den ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic (Kroatien/Nr. 5) mit 6:4, 3:6, 6:4 und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals.

In seinen weiteren Spielen in der Boris-Becker-Gruppe trifft Zverev am Dienstag beziehungsweise Donnerstag auf Roger Federer (Schweiz/Nr. 2) und Jack Sock (USA/Nr. 8). Grand-Slam-Rekordsieger Federer, der das Saison-Abschlussturnier bereits sechsmal gewonnen hat, bezwang Sock am Sonntag im ersten Match des Tages mit 6:4, 7:6 (7:4). Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen die Vorschlussrunde des mit insgesamt acht Millionen Dollar dotierten Hallenevents.

Zverev ist der erste Deutsche seit Rainer Schüttler 2003, der sich wieder für ein ATP-Finale qualifizieren konnte. Davis-Cup-Spieler Zverev hat in dieser Saison fünf Turniere gewonnen - darunter die Masters in Rom und Montreal. Dem ungeschlagenen Gewinner von London winkt ein Preisgeld von 2,55 Millionen Dollar. Deutsche Siege gab es bei dem seit 1970 ausgetragenen Turnier durch Boris Becker (1988, 1992, 1995) und Michael Stich (1993).

Quelle: n-tv.de