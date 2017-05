Sport

Doppelter Coup im Finale von Rom: Zverev schlägt Djokovic und knackt Top 10

Im Finale des Masters-Turnier von Rom krönt Tennis-Jungstar Alexander Zverev seine Traumwochen. Dem Superstar Novak Djokovic lässt der 20-jährige Zverev im Endspiel keine Chance - und rückt durch seinen vierten Einzel-Titel erstmals in die Top 10 vor.

Mit dem bislang größten Coup in seiner rasanten Karriere hat Alexander Zverev das Masters-Turnier in Rom gewonnen und damit erstmals die Top Ten der Tennis-Weltrangliste erobert. Im Finale des Sandplatzturniers fertigte Zverev den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (Serbien) in 81 Minuten mit 6:4, 6:3 ab und ließ den langjährigen Branchenprimus phasenweise wie einen Lehrling aussehen.

Zverev ist der jüngste Masters-Sieger seit Novak Djokovic 2007, der als damals 19-Jähriger das Turnier in Miami gewann. Letzter Deutscher in einem Masters-Endspiel war Nicolas Kiefer, der 2008 in Toronto gegen Rafael Nadal (Spanien) verloren hatte. Knapp zehn Jahre nach Tommy Haas im September 2007 gehört erstmals wieder ein deutscher Spieler zu den besten Zehn der Welt.

Traumstart mit Break

Im Finale von Rom erwischte Zverev mit dem Break zum 1:0 einen Traumstart und spielte das Match fortan von oben herunter. Nie ließ er Djokovic in die Nähe eines Breaks kommen, er entnervte und entzauberte den "Robotovic a.D." unter anderem mit seinem effektiven zweiten Aufschlag.

Zudem war der neun Jahre jüngere Zverev seinem prominenten Gegenüber läuferisch überlegen, er stand fast immer perfekt zum Ball und offenbarte nicht den Hauch einer Schwäche. Die Körpersprache von Djokovic sagte mit fortlaufender Matchdauer alles, kaum jemals hat man den sonst so kühlen Serben so viel mit sich selbst hadern sehen. Im ersten Satz reichte Zverev das Break zum 1:0, im zweiten Durchgang nahm er Djokovic zum 2:1 und 6:3 gleich zweimal den Aufschlag ab - das zweite Break bescherte ihm gleichzeitig den Matchgewinn und die beiden größten Erfolge seiner Karriere.

Quelle: n-tv.de