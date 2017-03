Sport

Große Federer-Tennisshow : Zverev verabschiedet sich aus Miami

Das Halbfinal-Duell mit Altstar Roger Federer fällt aus: Der 19 Jahre alte Hamburger Alexander Zverev verliert nach drei hartumkämpften Sätzen gegen den Australier Nick Kyrgios. Bei den Damen bestreiten die Britin Konta und die Dänin Woznicki das Endspiel.

Alexander Zverev ist beim Tennisturnier in Miami im Viertelfinale ausgeschieden. Das 19 Jahre alte deutsche Talent verlor gegen den an Nummer zwölf gesetzten, 21 Jahre alten Australier Nick Kyrgios nach 2:33 Stunden in einem hochklassigen Duell mit 4:6, 7:6 (11:9) und 3:6.

Wozniacki im Finale Die Dänin Caroline Wozniacki hat mit 5:7, 6:1 und 6:1 gegen die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova gewonnen und das Endspiel des Tennisturniers in Miami erreicht. Dort trifft sie auf die Britin Johanna Konta, die Venus Williams mit 6:4 und 7:5 bezwang.

Für Zverev, auf Weltranglistenplatz 20 derzeit der beste deutsche Spieler, war bereits der erstmalige Einzug in ein Masters-Viertelfinale ein großer Erfolg. In Miami wollte der Davis-Cup-Spieler Revanche nehmen für das vorangegangene Masters in Indian Wells, bei dem Kyrgios ihn in der dritten Runde besiegt hatte.

Im Halbfinale trifft Kyrgios nun auf Roger Federer. Der Gewinner der Australian Open bezwang den Tschechen Tomas Berdych in einem spannenden Duell mit 6:2, 3:6 und 7:6 (8:6). Im zweiten Semifinale erwartet Rafael Nadal den Italiener Fabio Fognini.

"Er hat ein Break geschafft, ich nicht. Das ist alles. Ich hatte mehr Chancen, aber er hat das Break gemacht", sagte Davis-Cup-Spieler Zverev mit Blick auf den entscheidenden dritten Satz gegen Kyrgios, mit dem er befreundet ist. Damit darf sich nun der Australier auf das Duell mit Altstar Federer freuen. Der Schweizer lieferte wieder einmal eine große Show ab.

Im dritten Satz lag er bereits 5:2 in Führung und hatte beim Stand von 5:4 einen Matchball, ehe Berdych noch ausglich und den Tie-Break erzwang. Dort musste Federer zwei Matchbälle abwehren, ehe er schließlich doch noch gewann. "Ein super Gefühl, in Dubai habe ich ein ähnlich verrücktes Spiel verloren."

Quelle: n-tv.de