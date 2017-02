Sport

Formel 1 startet Tests: Alle jagen Lewis Hamilton

Am Montag gehen die neuen Formel-1-Boliden in Barcelona erstmals in diesem Jahr auf die Strecke. Die große Frage ist: Wer kann dem dreimaligen Weltmeister Lewis Hamilton im neuen Mercedes gefährlich werden?

Nico Rosberg konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Wow, das neue Auto sieht heftig aus", schrieb der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister bei Instagram unter ein Foto des neuen Mercedes W08. Selbst fahren will er den favorisierten Boliden nicht mehr, dafür kann sich der Wiesbadener genüsslich vom heimischen Sofa aus ansehen, wer seine Nachfolge antritt. Oder anders gesagt: Ob jemand Lewis Hamilton das Leben schwer machen kann.

Der dreimalige Champion aus England startet als großer Favorit in die Saison, am Montag darf er seinen neuen Wagen bei den Testfahrten in Barcelona erstmals an die Grenzen bringen. Die Experten halten den F1 W08 Hybrid EQ Power des Weltmeister-Rennstalls auch nach den umfangreichen Regeländerungen für überlegen. Die spannendste Frage bleibt: Kann der Finne Valtteri Bottas, der als Rosberg-Nachfolger von Williams kam, Hamilton ärgern? "Ich habe die gleiche Einstellung wie in jedem Jahr: Ich will gewinnen. Es ist ein simples Ziel, das sehr schwer zu erreichen ist", sagte Hamilton.

Die Niederlage gegen Rosberg hat den 32-Jährigen geschmerzt, am Ende der Saison will er unbedingt wieder die Nase vorn haben. Schon 2016 gewann der exzentrische Brite die letzten vier Rennen in Serie, doch das reichte nicht mehr, um Rosberg nach dessen starkem Start zu verdrängen.

Beim Saisonstart am 26. März im australischen Melbourne gelten Red Bull mit Supertalent Max Verstappen und Ferrari um den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel als ärgste Widersacher der Silberpfeile. Die Tests in Spanien dürften erste Aufschlüsse darüber geben, ob es wirklich so kommt - und wer im Winter am besten gearbeitet hat.

Vettel optimistischer als im Vorjahr

Ferrari sei "zu Beginn der neuen Saison viel weiter, als es viele Leute glauben", sagte Vettel zuletzt. Nach einem sieglosen Jahr sehnt sich der 29-Jährige aus Heppenheim nach Siegen. Schon seit September 2015 muss er auf einen Erfolg warten, Platz vier in der Fahrerwertung war in der Vorsaison eine Enttäuschung. Ferraris Ingenieure haben sich einiges einfallen lassen, überraschten bei der Vorstellung der "Roten Göttin" mit dem sperrigen Namen SF70-H am Freitag mit mutigem Design. Vor allem die große Heckfinne fiel auf, ebenso die neuartigen Seitenkästen. Auch andere Teams setzen auf eine große Finne, Mercedes allerdings verzichtete darauf.

"Wir wollen uns jedes Jahr weiterentwickeln und weiter wachsen", sagte Hamilton. Am Montag muss er Bottas zunächst den Vortritt lassen, der Finne darf in der Vormittagssession in Barcelona zuerst ran, am Nachmittag wird gewechselt, da nur ein Auto jedes Teams im Einsatz sein darf. Bis Donnerstag dauert die erste Testwoche, die zweite folgt unmittelbar danach an gleicher Stelle.

"Danach werden wir schon ein paar Antworten haben", sagte der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso. Der Spanier setzt große Hoffnungen in seinen neuen orangefarbenen McLaren. "Wir glauben daran, dass wir wieder gewinnen und auch Weltmeister werden können", sagte der 35-Jährige.

Quelle: n-tv.de