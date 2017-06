Sport

Kollisionen, Dreher, Crashs: Baku-GP unterbrochen, Vettel rammt Hamilton

Das Formel-1-Rennen beim Großen Preis von Aserbaidschan startet aufregend. Mehrmals muss das Safety-Car ausrücken, ehe das Rennen in der 22. Runde sogar unterbrochen wird. Vorn duellieren sich Sebastian Vettel und Lewis Hamilton hart, kleine Kollision inklusive.

Der Große Preis von Aserbaidschan in Baku ist in der 22. Von 51 Runden für fast eine halbe Stunde unterbrochen worden. Grund war eine Kollision zwischen den Force-India-Boliden von Sergio Perez und Esteban Ocon. Wegen der vielen Trümmerteile auf der Strecke unterbrach Rennleiter Charlie Whiting das Rennen mit der Roten Flagge, um Reinigungsarbeiten zu ermöglichen.

In Führung lag zu Zeitpunkt der Unterbrechung Pole-Mann Lewis Hamilton (Mercedes) vor WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari und dem nun drittplatzierten Brasilianer Felipe Massa im Williams. Nico Hülkenberg war im Renault Sechster, Pascal Wehrlein im Sauber 15.

Bereits vor dem Crash des zuvor drittplatzierten Perez mit Ocon hatte es mehrere Safety-Car-Phasen gegeben. Dabei gerieten auch Hamilton und Vettel aneinander, als der Ferrari-Pilot kurz auf Hamiltons Silberpfeil auffuhr. Wild gestikulierend beschwerte sich Vettel, da Hamilton seiner Meinung nach plötzlich langsamer geworden war.

Hamilton hatte den Start in Baku souverän gewonnen. Vettel schob sich von Startplatz vier auf den zweiten Platz vor. Dabei profitierte er von einer Kollision seines Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen mit Valtteri Bottas im zweiten Mercedes, der von Platz 2 ins Rennen gegangen war.

Bereits ausgeschieden ist Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande), der in der 13. Runde Motorprobleme meldete und wenig später an die Box rollte und ausstieg. Es ist sein vierter Ausfall in den letzten sechs Rennen.

Kurz nach dem Neustart ereilte auch Massa im Williams und Nico Hülkenberg das Aus. Auch für Jolyon Palmer und Danijel Kwiat ist das Rennen wegen technischer Defekte vorzeitig beendet.

Quelle: n-tv.de