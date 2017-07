Sport

F1-Cockpitschutz debütiert: Bottas mit Bestzeit, Vettel testet "Shield"

Klar ist: Formel-1-Pilot brauchen mehr Schutz vor herumfliegenden Teilen. Unklar ist aber noch, wie dieser Schutz aussehen soll. Im Silverstone-Training testet Sebastian Vettel nun eine erste Variante des neuen "Shield". Die Bestzeiten legen andere auf den Asphalt.

Als erster Formel-1-Fahrer hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel den neuen Cockpitschutz "Shield" getestet. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien ging der 30-Jährige von Beginn an mit der Neuentwicklung an seinem Ferrari in Silverstone auf die Strecke. In den kommenden Sessions und dem Rennen am Sonntag (14 Uhr/RTL und n-tv.de Liveticker) kommt die Vorrichtung aber nicht zum Einsatz.

Sportlich sorgte Vettel im Training für weniger Aufsehen, er musste sich in der anderthalbstündigen Session mit dem sechsten Platz begnügen. Die schnellste Runde drehte Österreich-Sieger Valtteri Bottas (1:29,106 Minuten). Der Finne verwies im Mercedes seinen Teamkollegen Lewis Hamilton (1:29,184) um 78 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

WM-Spitzenreiter Vettel war auf Rang sechs 1,411 Sekunden langsamer als Bottas. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull vor dessen Teamkollegen Daniel Ricciardo. Auch Vettels Stallrivale Kimi Räikkönen landete als Fünfter noch vor Vettel, der dank des Cockpitschutzes "Shield" aber dennoch in aller Munde war.

Das System aus transparentem Polycarbonat (Kunststoff) soll den Fahrern Schutz vor herumfliegenden Gegenständen bieten, gleichzeitig aber die Sicht der Piloten nicht beeinträchtigen. Am vergangenen Samstag war ein erster Entwurf an einem Boliden von Williams präsentiert worden. Noch ist aber nicht klar, wie der Cockpitschutz final aussehen soll. Umfangreichere Tests folgen im September im italienischen Monza.

"Shield" soll der Nachfolger für den ungeliebten Halo-Cockpitschutz sein und ab 2018 für mehr Sicherheit sorgen. Das System ist optisch ansprechender als Halo und ist an den von Red Bull entwickelten und getesteten Aeroscreen angelehnt.

Quelle: n-tv.de