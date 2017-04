Sport

F1-Hitzeschlacht in Bahrain: Dominanter Vettel hängt Hamilton klar ab

Das erste Kräftemessen beim Wüstenrennen der Formel 1 gewinnt Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot dominiert das Auftakttraining in Bahrain und liegt Welten vor WM-Rivale Lewis Hamilton im Silberpfeil. Trotzdem könnte im Qualifying alles kippen.

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat im ersten freien Training zum Großen Preis von Bahrain am Ostersonntag (17 Uhr/RTL) seine Topform unterstrichen. Der 29-Jährige fuhr bei 37 Grad in der Wüste von Sakhir in 1:32,697 Minuten die mit Abstand beste Zeit. Dahinter landeten auf dem 5,412 Kilometer langen Kurs die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (1:33,097/Australien) und Max Verstappen (1:33,566/Niederlande).

Lewis Hamilton (Großbritannien) ließ es im Mercedes zunächst noch ruhig angehen, da sowohl die Qualifikation an diesem Samstag und das Rennen am Sonntag später am Tag beginnen und andere Bedingungen vorherrschen werden als im Auftakttraining. Der 32-Jährige wurde in 1:34,636 Minuten Zehnter, sein Rückstand auf Vettel betrug riesige 1,939 Sekunden.

Valtteri Bottas wurde im zweiten Silberpfeil 14. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen schied früh aus. Wegen Überhitzung im Bereich des Turboladers blieb sein Ferrari rauchend stehen. Anschließend stapfte der Finne über Sand und Gestein querfeldein Richtung Fahrerlager, ehe er von einem roten Roller aufgesammelt wurde. Kurios: Seinen Helm behielt "Iceman" Räikkönen dabei trotz der Temperaturen von fast 40 Grad die ganze Zeit an.

Heiß her geht es auch in der WM-Wertung: Nach zwei Rennen liegen Vettel und Hamilton mit jeweils 43 Punkten gleichauf. Die zweite Trainingssession in Bahrain ist für 17 Uhr angesetzt.

Quelle: n-tv.de