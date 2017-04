Sport

Und keiner weiß warum: Formel 1 schafft neue Regeln wieder ab

Die Formel-1-Boliden präsentieren sich in dieser Saison in neuem Design. Aber so richtig Gefallen an den Änderungen finden die Bosse der Motorsport-Königsklasse nicht. Und so heißt es wohl schon ab der kommenden Saison: Tschüss Flosse.

Die Regeländerungen in der Formel 1 haben der Königsklasse fahrtechnisch und optisch gut getan. Die Boliden starten mit deutlich breiteren Reifen ins Rennen und an der Motorabdeckung fallen die großen Finnen auf. Jetzt sollen aber einige Maßnahmen, die die Rennwagen in Kurven deutlich stabiler gemacht haben, wieder rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel werden die Flossen und T-Flügel am Heck des Autos mit Beginn der neuen Saison 2018 wieder abgeschafft.

Dies teilte der Motorsport-Weltverband FIA nach einer Sitzung der Formel-1-Strategiegruppe und -Kommission in Paris mit, ohne aber genauer auf den Grund der Änderungen einzugehen. Neben FIA-Präsident Jean Todt nahm auch der neue Geschäftsführer der Formel 1, Chase Carey, erstmals an diesem Treffen teil.

Eine Änderung soll bereits beim Großen Preis von Spanien am 14. Mai greifen. Dort müssen die Fahrernamen und Startnummern auf den Autos klar zu erkennen sein. Aber auch hier ließ die FIA offen, wie das genau umzusetzen sei. Durchaus nachvollziehbar ist hingegen, dass in Zukunft Öl nicht mehr als Treibstoff genutzt werden darf. Durch diesen Trick, so heißt es in verschiedenen Motorsport-Fachportalen, soll Mercedes in der Vergangenheit angeblich die Leistung seiner Motoren gesteigert haben.

Eine weitere Modifikation betrifft Rennunterbrechungen mit der Roten Flagge. Künftig wird hier stehend neu gestartet und nicht wie bislang üblich hinter einem Safety Car. Auch in Sachen Cockpitschutz soll in Zukunft nicht mehr der Sicherheitsbügel "Halo", sondern der sogenannte "Shield" benutzt werden. Diese Schutzscheibe aus PVC soll die Fahrer vor herumfliegenden Teilen bewahren und nach einer Testphase vielleicht schon 2018 eingeführt werden. Die angestrebten Änderungen im Technischen und Sportlichen Reglement müssen noch vom FIA-Weltrat abgesegnet werden.

Quelle: n-tv.de