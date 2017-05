Sport

Formel 1: Vettel auf Platz zwei: Hamilton fährt in Barcelona auf die Pole

Sebastian Vettel im Ferrari verpasst die Pole Position beim Großen Preis von Spanien in Barcelona nur knapp. Der deutsche Formel-1-Pilot muss sich nur Lewis Hamilton im Mercedes geschlagen geben. Auf Platz drei landet Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis von Spanien. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus England setzte sich im Qualifying in Barcelona vor dem deutschen Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland durch. Auf dem Circuit de Catalunya ist Startplatz eins besonders wertvoll: 13 Mal in den vergangenen 16 Jahren ging der spätere Sieger von der Pole Position ins Rennen.

Vettel hatte sich auf seiner schnellen Runde in der Schikane einen kleinen Verbremser geleistet. "Das hat den Unterschied gemacht", sagte er: "Ich bin hier schon so viele Runden gefahren, aber die letzte Schikane fällt mir immer noch schwer. Die Runde war bis dahin wirklich gut. Schade, da wäre mehr drin gewesen." Für Hamilton ist es die dritte Pole in Barcelona und die 64. seiner Formel-1-Karriere. Damit liegt der 32-Jährige nur noch eine Pole hinter dem legendären Brasilianer Ayrton Senna und vier hinter Rekordhalter Michael Schumacher. 2014 gelang Hamilton sein bislang einziger Sieg in Barcelona. Im Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de) startet der deutsche Renault-Pilot Nico Hülkenberg von Platz 13. Pascal Wehrlein belegte im Sauber im Qualifying Rang 15. Das Klassement führt vor dem fünften von 20 Saisonläufen Vettel an, 13 Punkte dahinter liegt Hamilton.

Quelle: n-tv.de