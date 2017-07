Sport

"Muss auch ein Arschloch sein": "Mad Max" Verstappen pfeift auf Vettel

Ferrari-Star Sebastian Vettel gegen Red-Bull-Youngster Max Verstappen, das ist bislang das hitzigste Duell dieser Formel-1-Saison. Doch die Vettel-Attacken lassen Verstappen völlig kalt. Er will Rennen und Titel gewinnen - und dafür auch "Arschloch sein".

Formel-1-Teenager Max Verstappen macht sich wenig aus der wiederholten Kritik von Sebastian Vettel. Der Red-Bull-Pilot will an seiner kompromisslosen Art festhalten. "Auf der Strecke muss man auch mal ein Arschloch sein können", sagte der 19-Jährige der "Sport Bild": "Schauen Sie sich an, wie Michael Schumacher gefahren ist! Am Ende des Tages muss ein Formel-1-Fahrer wissen, wie er Rennen und Titel gewinnt. Er sollte sich wirklich nicht überlegen, wie er als netter Kerl in die Geschichte eingeht."

Sein Image sei ihm daher egal, sagt der Niederländer: "Sie können mich nennen, wie sie wollen: Verrückter Max, Weichei-Max oder wie auch immer. Es geht völlig an mir vorbei." Der jüngste Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte erntet vor allem seit seinem Wechsel zu Red Bull Racing im vergangenen Jahr für seine harten Manöver immer wieder Kritik. Zuletzt in Silverstone war Verstappen wiederholt mit Ferrari-Star Vettel aneinandergeraten, verbal und nonverbal.

"Sebastian hat zwar in der Hitze unseres Gefechts wieder gemotzt", sagte Verstappen, "aber das kennt man ja. Mir ist das egal. Ich erwarte weder, dass er mir eine Weihnachtskarte schickt, noch, dass er mich zu seiner nächsten Geburtstagsparty einlädt."

Auch die Erfolge des viermaligen Weltmeisters scheinen Verstappen nicht allzu viel Respekt einzuflößen: Der Gedanke an ein theoretisch mögliches Teamduell mit Vettel bei einem künftigen Wechsel zu Ferrari beschäftige ihn nicht - sein aktueller Red-Bull-Stallrivale sei ohnehin besser. "Daniel Ricciardo ist für mich die größere Herausforderung als Vettel", sagte Verstappen: "Als die beiden 2014 im gleichen Team fuhren, war Daniel stärker."

