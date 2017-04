Sport

Tausendstel trennen die Ersten: Pole-Position-Premiere für Valtteri Bottas

Nicht Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel starten beim Großen Preis von Bahrain von Startposition eins. Im Kampf um den besten Platz hat sich ein lachender Dritter durchgesetzt - der Finne Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas hat den beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in der Wüste von Sakhir überraschend die Pole Position weggeschnappt. Der Mercedes-Neuzugang schlug seinen Teamkollegen Hamilton am Samstag in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Bahrain (Sonntag, ab 17 Uhr im n-tv.de Liveticker) um 23 Tausendstelsekunden. Bottas beendete mit seiner ersten Karriere-Pole die Serie von Hamilton, der saisonübergreifend sechs Mal nacheinander den besten Startplatz geholt hatte. Vettel musste sich mit Platz drei in seinem Ferrari zufrieden geben.

"Das ist sehr erfreulich", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei RTL nach dem etwas überraschenden Ergebnis: "Aber irgendwann musste es ja einfach passieren, Valtteri war schon die ganze Zeit schnell unterwegs." Vettel entschuldigte sich nach dem Qualifying bei seinem Ferrari-Team: "Jungs, das war nicht meine beste Runde." Nico Hülkenberg stellte seinen Renault auf Platz sieben. "Ich bin gespannt, wie wir uns im Rennen schlagen", sagte Hülkenberg bei RTL: "Ich bin für heute zufrieden, aber morgen werden die Ostereier gesammelt." Pascal Wehrlein landete bei seinem ersten Grand-Prix-Wochenende in dieser Saison im Sauber auf Platz 13.

Quelle: n-tv.de