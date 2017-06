Sport

Vettels Bolide bockt: Red Bull dreht auf, Perez crasht hart

Es ist nur das 1. Training, aber dennoch: Das Formel-1-Team Red Bull meldet sich zurück. Nach durchwachsenen Leistungen in der Saison rasen Verstappen und Ricciardo der Konkurrenz in Baku davon. Ein harter Einschlag von Perez sorgt kurz für einen Schock.

Das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo hat etwas unerwartet das Auftakttraining der Formel 1 in Baku bestimmt. Der Niederländer Verstappen war bei seiner Bestzeit 0,470 Sekunden schneller als sein australischer Teamkollege. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari (0,557 Sekunden). Allerdings hatte der viermalige Weltmeister noch sichtlich mit der Abstimmung seines Boliden zu kämpfen. Auf dem verwinkelten Stadtkurs verbremste er sich zweimal heftig, konnte seinen Ferrari aber jeweils noch in den Notausgang retten und so einen Schaden vermeiden.

Vettels größter Konkurrent im Kampf um den WM-Titel, der Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, musste sich mit Rang fünf begnügen. Der Zweite der WM-Wertung, der mit Ausnahme von Baku auf allen Strecken des aktuellen Rennkalenders schon gewonnen hat, war mehr als eine Sekunde langsamer als Verstappen, der erstmals in dieser Saison eine Trainingsbestzeit setzte.

Nach einem heftigen Crash von Force-India-Fahrer Sergio Perez war die erste Übungseinheit für eine Viertelstunde unterbrochen. Der Mexikaner, im Vorjahr überraschend Dritter in Baku, versteuerte sich bei der Einfahrt in die engste Streckenpassage entlang der Stadtmauer und zerstörte seinen Wagen auf der rechten Seite kapital. Perez blieb aber offenbar unverletzt.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg kehrte nach den ersten Proberunden vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (15 Uhr bei RTL und im n-tv.de-Liveticker) als 14. zurück in die Garage (+2,807). Pascal Wehrlein belegte im Sauber den 19. Platz (+4,638). Das zweite freie Training beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit. Vor dem achten der 20 Saisonläufe führt Vettel die Gesamtwertung mit zwölf Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Beide Fahrer haben in diesem Jahr jeweils drei Rennen gewonnen. Zuletzt siegte der Brite Hamilton vor zwei Wochen in Kanada.

Quelle: n-tv.de