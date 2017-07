Sport

Massa muss F1-Training abbrechen: Vettel beeindruckt, Hamilton hadert mit Grip

Lewis Hamilton jagt beim Großen Preis von Ungar einen Uralt-Rekord von Michael Schumacher. Doch Sebastian Vettel macht ihm das Leben schwer. Im Formel-1-Abschlusstraining beeindruckt er mit einem großen Vorsprung. Große Sorgen bereitet Felipe Massa.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich mit einer herausragenden Leistung im Abschlusstraining zum Favoriten auf die Pole Position beim Großen Preis von Ungarn aufgeschwungen. Der WM-Spitzenreiter fuhr in 1:17,017 Minuten die mit Abstand schnellste Runde, fast eine halbe Sekunde trennte Vettel von seinem zweitplatzierten Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland/1:17,492).

Erst hinter den Ferraris folgte Valtteri Bottas (Finnland/1:17,914) als erster Mercedes-Pilot. Der WM-Zweite Lewis Hamilton (England/1:18,434) im anderen Silberpfeil wurde nur Fünfter hinter Red-Bull-Youngster Max Verstappen (Niederlande/1:18,194). Hamilton, der mit nur einem WM-Punkt Rückstand auf Vettel in das letzte Rennen vor der Sommerpause geht, hatte deutliche Probleme mit fehlendem Grip auf der Hinterachse und lag fast eineinhalb Sekunden hinter seinem Rivalen. Damit ist fraglich, ob der Engländer seine Rekordjagd in Ungarn fortsetzen wird: Seine nächste Pole wäre die 68. seiner Karriere, damit hätte er die Bestmarke von Michael Schumacher eingestellt.

Massa kann nicht starten

Nico Hülkenberg (1:18,699) lag im Renault auf dem starken siebten Platz. Den Emmericher erwartet wegen eines unerlaubten Getriebewechsels allerdings eine Startplatz-Strafe von fünf Positionen. Pascal Wehrlein (Worndorf/1:20,446) wurde im Sauber 19. und damit Vorletzter.

Für Aufregung im Fahrerlager sorgte der Brasilianer Felipe Massa. Der Williams-Pilot war schon am Freitagabend wegen Unwohlseins im Krankenhaus durchgecheckt worden. Laut Motorsport.com klagte er über Schwindelgefühl und wurde mit Verdacht auf eine Virusinfektion untersucht. Zum dritten freien Training startete Massa dann, brach aber nach rund einer halben Stunde wieder ab. Wenig später teilte Williams mit, dass Ersatzmann Paul di Resta, aktuell auch DTM-Pilot bei Mercedes, im Qualifying und im Rennen am Sonntag Massas Cockpit übernehmen wird. In der Tourenwagenserie hatte der Schotte im vergangenen Monat ausgerechnet auf dem Hungaroring seinen ersten Sieg seit 13 Monaten gefeiert.

Quelle: n-tv.de