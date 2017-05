Sport

Relegation gegen Regensburg: 1860 München flirtet mit dem Kollaps

Aufstieg oder Abstieg, Durchmarsch oder Katastrophe: Im bayrischen Relegationsduell zwischen Drittligist Jahn Regensburg und 1860 München wird der letzte freie Platz in der 2. Fußball-Bundesliga ausgespielt. Für 1860 geht es dabei um alles.

Alles oder Nichts: Für den TSV 1860 München und Jahn Regensburg stehen zwei packende Relegationsspiele an. Ab 18 Uhr (im n-tv.de Liveticker) in Regensburg und vier Tage später in der Münchner Arena werden der Aufstieg des SSV Jahn oder der Klassenverbleib der "Löwen" besiegelt.

Für 1860 München wäre der Absturz in die Fußball-Drittklassigkeit laut Ex-Torwart und Löwen-Legende Michael Hofmann ein Desaster. "Das wäre bodenlos und dramatisch. Der Kollaps für den Verein", sagte Hofmann in einem Sport1-Interview. Es gebe bei den Löwen zwar einen Plan B, aber "ein Abstieg wäre katastrophal". Laut "Bild"-Zeitung haben nur sechs 1860-Spieler einen Vertrag für die 3. Liga, von denen mit Marin Pongracic nur einer regelmäßig bei den Profis zum Einsatz kam.

Anspannung vorm "Riesenspiel"

Um das Desaster abzuwenden, appelliert der bislang glücklose 1860-Trainer Vitor Pereira an sein Team. "Wir müssen wach und aggressiv sein und unser Spiel spielen", sagte der Portugiese: "Wir müssen die Balance halten. Offensiv zuschlagen, aber defensiv fokussiert sein. Regensburg hat einen guten Angriff."

Die Oberpfälzer freuen sich nach einer überraschend guten Saison als Drittliga-Dritter auf das Duell mit dem großen Nachbarn aus Bayerns Landeshauptstadt. Sie wollen den zweiten Aufstieg nacheinander und damit den Durchmarsch perfekt machen. "Die Anspannung wächst", sagte Trainer Heiko Herrlich. Regensburgs Abwehrspieler Sebastian Nachreiner erwartet "ein Riesenspiel".

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

BILANZ I: Beide Teams trafen in der Vereinsgeschichte 23 Mal aufeinander. 16 Mal ging der TSV 1860 München als Sieger vom Platz, drei Mal waren die Regensburger erfolgreich. Dazu gab es vier Unentschieden.

BILANZ II: Nur zweimal setzte sich in acht Relegations-Auflagen der Zweitligist durch: Die "Löwen" im Jahr 2015 und Dynamo Dresden im Jahr 2013 gegen den VfL Osnabrück.

TRAINER I: Regensburgs Coach Heiko Herrlich stieg mit seinem Team schon 2016 in die 3. Liga auf, jetzt will er den nächsten Coup. An München hat er eine gute Erinnerung: 1997 wurde er dort mit Borussia Dortmund Champions-League-Sieger.

TRAINER II: Im Winter wurde der frühere FC-Porto-Trainer Pereira nach München geholt, er soll das Team im nächsten Jahr in die Bundesliga führen. Erst einmal muss er die Klasse halten. "Ich hatte schon viele Momente mit dieser Anspannung, wenn auch bei anderen Zielen", sagte der Portugiese. Was drumherum sei, könne man nicht beeinflussen. "Aber wir sind auf uns, das Spiel und den Gegner konzentriert."

DURCHMARSCH: RB Leipzig und die Würzburger Kickers schafften schon den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Vor einem Jahr hatten sich die Kickers gegen den MSV Duisburg (2:1/2:0) durchgesetzt. "Es macht den Fußball aus, dass es häufig Überraschungen gibt. Ich denke zum Beispiel an den Aufstieg der Würzburger Kickers in der vergangenen Saison oder den Durchmarsch des SV Darmstadt 98 von der 3. Liga in die 1. Liga", erinnerte Herrlich.

GELBE GEFAHR: Benedikt Saller, Oliver Hein und Marc Lais sind bei den Regensburgern von einer Gelbsperre bedroht. Im Team von Pereira sind Stefan Aigner und Romuald Lacazette gefährdet. Eine weitere Verwarnung bringt die Sperre für das Rückspiel.

Quelle: n-tv.de