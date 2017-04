Sport

Kurioses Eigentor in Fürth: 1860 München taumelt ins sportliche Chaos

Der 1. Kaiserslautern wehrt sich gegen den drohenden Sturz in die Fußball-Drittklassigkeit. Gegen 1860 München gelingt ein glücklicher "Big Point", der wiederum die Krise der "Löwen" verschärft. Dem FC St. Pauli gelingt derweil ein spektakuläres Comeback in Düsseldorf.

1. FC Kaiserslautern - 1860 München 1:0 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib gemacht. Der FCK gewann das wichtige Abstiegskampf-Duell mit dem TSV 1860 München glücklich mit 1:0 (0:0). Löwen-Profi Christian Gytkjaer sorgte in der 73. Minute mit einem Eigentor für die Entscheidung. Die Gäste waren vor 27.906 Zuschauern die spielerisch bessere Mannschaft, drohen aber nach dieser Niederlage bis auf den Relegationsplatz abzurutschen. Ausgerechnet Gytkjaer vergab in der 43. Minute die Chance zur Führung. Die Lauterer waren in der Offensive meist harmlos, steigerten sich aber nach der Pause.

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 1:3 (0:0)

Fortuna Düsseldorf muss aufgrund seiner notorischen Heimschwäche den Blick weiter in Richtung Abstiegszone richten. Gegen den FC St. Pauli verloren die Rheinländer am 30. Spieltag 1:3 (0:0) und sind seit nunmehr zehn Heimspielen ohne Sieg. Die Hamburger setzten derweil ihre Aufholjagd fort und zogen aufgrund des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Düsseldorfern (35) vorbei. Vor 28.429 Zuschauern weckte Andre Hoffmann mit seinem Führungstreffer (72.) Hoffnungen auf den ersten Heimerfolg seit einem halben Jahr, doch Philipp Ziereis (78.), Christopher Buchtmann (83.) und Aziz Bouhaddouz (90.+3) drehten das Spiel in Überzahl. Adam Bodzek hatte zuvor wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (66.), vor Buchtmanns Freistoßtor kassierte Hoffmann nach einer Notbremse die Rote Karte (82.). Für beide Mannschaften begann das Spiel mit einem Schock: Düsseldorfs Kevin Akpoguma und Gegenspieler Bernd Nehrig prallten bei einem Kopfballduell in der Anfangsphase unglücklich aneinander und mussten nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden. Beide Spieler wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert, Akpoguma erlitt nach Klubangaben einen Schlag auf den Halswirbel.

Greuther Fürth - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat Dynamo Dresden mit Glück bezwungen und ist bis auf drei Punkte an den Tabellenfünften aus Sachsen herangerückt. Dank eines kuriosen Eigentors des Dresdners Aias Aosman (74. Minute) feierten die Franken ein 1:0 (0:0) und beendeten dank der Schützenhilfe eine Harmlos-Serie von drei Spielen ohne eigenen Treffer. Aosman hatte eine Flanke an die Strafraumgrenze mit dem rechten Oberschenkel in das eigene Tor gewuchtet. Dresden vergab die wohl letzte Chance, doch noch in das Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Der Rückstand auf Platz drei beträgt bei vier ausstehenden Partien acht Punkte.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 21. Apr. 18:30 Uhr Kaiserslautern 1:0 (0:0) 1860 München Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (0:0) Dynamo Dresden Spielbericht Sa., 22. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim -:- Arminia Bielefeld FC Erzgebirge Aue -:- Hannover 96 So., 23. Apr. 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig -:- VfL Bochum Würzburger Kickers -:- FC Nürnberg SV Sandhausen -:- Karlsruher SC Mo., 24. Apr. 20:15 Uhr VfB Stuttgart -:- Union Berlin « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 29 17 6 6 50:32 18 57 2. Hannover 96 29 16 8 5 44:29 15 56 3. Union Berlin 29 16 6 7 45:30 15 54 4. Eintracht Braunschweig 29 15 9 5 42:28 14 54 5. Dynamo Dresden 30 12 10 8 45:36 9 46 6. Greuther Fürth 30 12 7 11 30:35 -5 43 7. FC Heidenheim 29 10 9 10 38:31 7 39 8. FC Nürnberg 29 11 5 13 40:44 -4 38 9. VfL Bochum 29 8 13 8 34:38 -4 37 10. SV Sandhausen 29 8 11 10 34:32 2 35 11. FC St. Pauli 30 9 8 13 30:32 -2 35 12. Fortuna Düsseldorf 30 8 11 11 32:35 -3 35 13. Kaiserslautern 30 8 11 11 24:29 -5 35 14. 1860 München 30 9 6 15 33:41 -8 33 15. Würzburger Kickers 29 7 11 11 28:31 -3 32 16. FC Erzgebirge Aue 29 8 8 13 31:45 -14 32 17. Arminia Bielefeld 29 7 9 13 39:49 -10 30 18. Karlsruher SC 29 4 10 15 21:43 -22 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 3. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 4. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 5. Greuther Fürth 15 9 2 4 17:14 3 29 6. Kaiserslautern 15 7 5 3 15:7 8 26 7. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 8. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 9. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 10. Arminia Bielefeld 15 6 5 4 24:22 2 23 11. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 12. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 13. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 14. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 15. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 16. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 17. Fortuna Düsseldorf 15 3 6 6 17:21 -4 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 15 7 4 4 20:19 1 25 2. Dynamo Dresden 15 6 3 6 20:18 2 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 8. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 9. FC St. Pauli 15 5 2 8 14:19 -5 17 10. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. 1860 München 15 2 2 11 10:23 -13 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de