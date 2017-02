Sport

Sieg gegen Nürnberg: 1860 München verschafft sich Luft

Der TSV 1860 München entfernt sich Schritt für Schritt von den Abstiegsrängen. Die "Löwen" beherrschen im bayerisch-fränkischen Zweitligaduell den 1. FC Nürnberg. Der Club erwischt in München einen schlechten Tag.

Der TSV 1860 München hat mit dem Prestigesieg im bayerisch-fränkischen Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg den Anschluss ans Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga hergestellt. Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Vitor Pereira bezwang den harmlosen "Club" zum Abschluss des 21. Spieltags hochverdient mit 2:0 (2:0) und blieb damit zum siebten Mal nacheinander zuhause ungeschlagen.

Ohne die kurzfristig ausgefallenen Georg Margreitter und Tim Matavz hatten die Nürnberger den aggressiven "Löwen" kaum etwas entgegenzusetzen. Nach saisonübergreifend 41 Zweitligaspielen blieben sie zudem erstmals wieder ohne eigenen Treffer.

Abdoulaye Ba (16. Minute) und Lumor (39.) schossen den TSV 1860 mit ihren Premierentoren vor 24.100 Zuschauern zum siebten Saisonsieg. Mit 25 Punkten verschafften sich die Münchner im Abstiegskampf Luft und haben nun schon sieben Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die enttäuschenden Nürnberger liegen mit 29 Punkten auf Tabellenposition acht.

Während "Löwen"-Coach Pereira nach dem 2:1 gegen den Karlsruher SC keinen Grund für Wechsel sah, musste Nürnbergs Trainer Alois Schwartz zweimal seine Startformation umbauen. Stoßstürmer Matavz (Magen-Darm-Beschwerden) und Abwehrchef Margreitter (muskuläre Probleme) fehlten im Spiel der Franken sichtlich, Rurik Gislason und Lukas Mühl waren kein gleichwertiger Ersatz.

Nürnberg erschreckend harmlos

Die Münchner waren von Beginn an aggressiver und spritziger. Vor allem über die Außen machten sie Druck. Schon nach zwei Minuten hätten sie führen müssen, nachdem Christian Gytkjær nach einem kapitalen Patzer von Even Hovland frei vor Torwart Thorsten Kirschbaum an den Ball kam, jedoch aus fünf Metern vergab.

Die Nürnberger brauchten eine Weile, um sich auf das forsche Spiel der Hausherren einzustellen. In der Offensive erhielten aber weder Gislason noch der in die Spitze stoßende Regisseur Kevin Möhwald genug Unterstützung, der FCN rückte zu langsam nach. Der heranrauschende 1860-Abwehrchef Ba nach einem Eckball und Sprinter Lumor mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze bescherten den Münchnern dann die komfortable Pausenführung.

Die Franken blieben vorne erschreckend harmlos, in der Deckung zeigten sie sich gegen reife Münchner ein ums andere Mal unsortiert. Mit einem Doppelwechsel und später noch Debütant Mikael Ishak versuchte Schwartz die Offensive zu beleben, doch bis auf den späten Lattentreffer von Shawn Parker (90.+1) blieb der Angriff unauffällig.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Feb. 18:30 Uhr FC Heidenheim 1:2 (1:1) VfB Stuttgart Spielbericht Kaiserslautern 3:0 (2:0) SV Sandhausen Spielbericht Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Sa., 18. Feb. 13:00 Uhr Greuther Fürth 1:0 (1:0) Fortuna Düsseldorf Spielbericht VfL Bochum 2:1 (0:1) Würzburger Kickers Spielbericht So., 19. Feb. 13:30 Uhr Arminia Bielefeld 1:1 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Karlsruher SC 1:2 (0:2) Union Berlin Spielbericht Dynamo Dresden 1:2 (0:0) Hannover 96 Spielbericht Mo., 20. Feb. 20:15 Uhr 1860 München 2:0 (2:0) FC Nürnberg Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 21 14 2 5 37:23 14 44 2. Hannover 96 21 12 5 4 37:25 12 41 3. Union Berlin 21 11 5 5 33:23 10 38 4. Eintracht Braunschweig 21 10 7 4 33:23 10 37 5. FC Heidenheim 21 9 5 7 31:21 10 32 6. Dynamo Dresden 21 8 7 6 28:25 3 31 7. SV Sandhausen 21 8 6 7 29:22 7 30 8. FC Nürnberg 21 8 5 8 35:36 -1 29 9. Würzburger Kickers 21 7 7 7 24:21 3 28 10. Greuther Fürth 21 8 4 9 23:30 -7 28 11. Kaiserslautern 21 6 8 7 16:17 -1 26 12. Fortuna Düsseldorf 21 6 8 7 21:23 -2 26 13. VfL Bochum 21 6 8 7 29:34 -5 26 14. 1860 München 21 7 4 10 27:29 -2 25 15. Karlsruher SC 21 3 9 9 17:28 -11 18 16. FC St. Pauli 21 4 6 11 16:27 -11 18 17. Arminia Bielefeld 21 4 6 11 25:38 -13 18 18. FC Erzgebirge Aue 21 4 6 11 20:36 -16 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 11 8 2 1 23:12 11 26 2. Hannover 96 10 8 1 1 17:7 10 25 3. VfB Stuttgart 10 8 0 2 22:9 13 24 4. Union Berlin 10 6 3 1 19:8 11 21 5. FC Heidenheim 11 6 2 3 18:9 9 20 6. VfL Bochum 10 5 5 0 18:13 5 20 6. 1860 München 11 6 2 3 18:13 5 20 8. Kaiserslautern 11 5 4 2 11:5 6 19 9. Greuther Fürth 11 6 1 4 14:14 0 19 10. SV Sandhausen 10 5 3 2 15:7 8 18 11. Dynamo Dresden 11 4 5 2 17:13 4 17 12. Würzburger Kickers 11 4 4 3 11:8 3 16 13. Arminia Bielefeld 11 4 4 3 16:16 0 16 14. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 13:13 0 13 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 11 2 4 5 11:17 -6 10 18. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 6 2 3 15:14 1 20 2. FC Nürnberg 11 5 2 4 21:22 -1 17 3. Union Berlin 11 5 2 4 14:15 -1 17 4. Hannover 96 11 4 4 3 20:18 2 16 5. Dynamo Dresden 10 4 2 4 11:12 -1 14 6. Fortuna Düsseldorf 11 3 4 4 8:10 -2 13 7. FC Heidenheim 10 3 3 4 13:12 1 12 8. Würzburger Kickers 10 3 3 4 13:13 0 12 9. SV Sandhausen 11 3 3 5 14:15 -1 12 10. Eintracht Braunschweig 10 2 5 3 10:11 -1 11 11. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9 12. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 11:19 -8 9 13. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 14. FC St. Pauli 11 2 2 7 7:16 -9 8 15. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 16. VfL Bochum 11 1 3 7 11:21 -10 6 17. 1860 München 10 1 2 7 9:16 -7 5 18. Arminia Bielefeld 10 0 2 8 9:22 -13 2

Quelle: n-tv.de