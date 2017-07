Sport

Redelings: 55 Jahre Bundesliga: Kurioses aus dem fußballerischen Biotop

Was für Geschichten: Kaiser schießen Eigentore, Trainer schlummern auf der Bank ein und Schiedsrichter verschlucken ihre Pfeife. Die Fußball-Bundesliga ist ein Anekdoten-Biotop. Deshalb: Ab sofort jeden Samstag auf n-tv.de ein unterhaltsamer Rückblick.

"Da hatten wir wohl einen zu viel getrunken", sagte der legendäre Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder am 8. November 1975, nachdem er und seine beiden Linienrichter die Partie zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96 bereits nach 32 Minuten in die Pause gepfiffen hatten. Ohne Zweifel ist es eine der kuriosesten Episoden aus über fünf Jahrzehnten Fußball-Bundesliga. Doch es gibt durchaus noch weitere wundersame Geschichten.

55 Jahre Bundesliga - das Jubiläumsalbum: Unvergessliche Bilder, Fakten, Anekdoten EUR 19,90 Jetzt kaufen

Deshalb startet an diesem Samstag, also am 22. Juli, unsere wöchentliche Serie: "55 Jahre Bundesliga". Ab sofort stellt Ihnen unser Kolumnist Ben Redelings ein Jahr lang immer samstags jeweils eine Spielzeit vor. Am Wochenende beginnen wir mit der umjubelten Premierensaison 1963/1964 - und Protagonisten wie dem Schützen des ersten Bundesligators, dem Dortmunder Friedhelm "Timo" Konietzka, und der oft ganz in Weiß spielenden Mannschaft des ersten Deutschen Bundesligameisters, dem 1. FC Köln, der seinerzeit als das Real Madrid des Westens galt.

Moppel, Ata, Mozart, Kokser und Tiger

Die Bundesliga ist ein Geschichten-Biotop. Ben Redelings hat diese Geschichten über viele Jahre gesammelt. Männer mit solch klangvollen Namen wie Mücke, Lassie, Osram, Ente oder Katsche werden noch einmal vor unserem geistigen Auge den Ball im Netz versenken und Haudegen wie Moppel, Ata, Mozart, Kokser und Tiger die Blutgrätsche über die grüne Grasnarbe fliegen lassen. Kaiser werden Eigentore schießen, Trainer auf der Bank sanft einschlummern, Pfosten werden einfach so zusammenbrechen und zehn Flaschen auf dem Platz und ein Kellner im Kasten den MSV nicht vor dem Abstieg retten.

Auch weitere Anekdoten aus der Thekensammlung des Kultschiedsrichters (Kampfname der "Blaue an der Flöte") Wolf-Dieter Ahlenfelder werden ebenso wenig fehlen wie die witzigsten Sprüche der Bundesligageschichte. Heute erscheint das Buch zu unserer Serie. Es ist die Neuauflage des Bestsellers von Ben Redelings, der vor fünf Jahren erschien. Das Fußballmagazin "11 Freunde" urteilte seinerzeit: "Eine Festschrift auf das, was wir alle so sehr am Fußball lieben." Über 50.000 Mal wurde der seit langer Zeit vergriffene Bestseller verkauft. Grund genug für den "Verlag Die Werkstatt" und Ben Redelings den aktualisierten und erweiterten Band "55 Jahre Bundesliga - das Jubiläumsalbum" zu veröffentlichen.

Auf 416 Seiten bietet das Buch eine unterhaltsame und informative Rückschau auf 55 Jahre Bundesliga. Dazu gibt’s die witzigsten Sprüche, die absurdesten Frisuren der Stars und heute fast in Vergessenheit geratener Spieler sowie die beliebtesten Helden der Fankurven. Der "Reviersport" schreibt: "Eine lebendige Zeitreise und eine Liebeserklärung an die Beletage." Wir präsentieren ab Samstag in unserer neuen Serie "55 Jahre Bundesliga" Ausschnitte aus diesem Buch - und verkürzen damit vielleicht auch etwas die Wartezeit auf den Bundesligastart am 18. August mit der Partie des FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen.

Unser Kolumnist Ben Redelings ist gerade mit seinen Programmen unterwegs: Infos und Tickets zur Tour.

Quelle: n-tv.de