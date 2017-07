Sport

Schock bei Bremen-Testspiel: Ajax-Spieler erleidet Herzstillstand

Kaum ist der Confed Cup vorbei, starten die Fußball-Bundesligisten in die Vorbereitung auf die neue Saison. Während es bei Borussia Mönchengladbach noch klemmt, besorgen sich Leverkusen und Wolfsburg erstes Selbstvertrauen. Das Werder-Spiel wird von der Sorge um einen jungen Ajax-Spieler überlagert und schließlich abgebrochen. Die Partien in der Übersicht.

Werder Bremen - Ajax Amsterdam abgebr. nach 2:1

Ajax Amsterdams Abdelhak Nouri hat im Testspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen im österreichischen Hippach einen Herzstillstand erlitten und ist ins künstliches Koma versetzt worden. Das teilte Ajax auf Twitter mit. Nouris Zustand sei allerdings stabil. Laut Informationen des niederländischen Rundfunksenders NOS musste der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler von Ärzten auf dem Rasen reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte Nouri ins Krankenhaus. Die Zuschauer wurden gebeten, das Stadion zu verlassen. In der 70. Minute des Testspiels hatte Nouri plötzlich bewusstlos auf dem Rasen gelegen. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln ist ein Eigengewächs von Ajax und spielt seit 2004 beim Vize-Meister.

Zuvor hatte Bremen mit 2:1 (0:1) in Führung gelegen. Stürmer Mateo Cassierra hatte den niederländischen Vize-Meister in Führung (21.) gebracht, ehe Johannes Eggestein kurz nach dem Seitenwechsel ausglich (47.). Florian Kainz sorgte per Elfmeter für die Werder-Führung (62.).

1899 Hoffenheim - Standard Lüttich 4:2 (1:2)

1899 Hoffenheim hat gegen den belgischen Spitzenclub Standard Lüttich mit 4:2 (1:2) gewonnen. Im Städtischen Stadion von Schwetzingen lag die TSG nach 25 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Doch danach trafen Adam Szalai (40. Minute), Eugen Polanski (65.), Nicolas Wähling (72.) und Stefan Posch (86.) für den Tabellenvierten der vergangenen Bundesliga-Saison. Steven Zuber verschoss beim Stand von 3:2 sogar noch einen Foulelfmeter für Hoffenheim.

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Aufgalopp ohne Glanz: Borussia Mönchengladbach gewann mit sehr viel Mühe und ohne zahlreiche Nationalspieler beim Regionalligisten Wuppertaler SV durch ein Tor von Nico Elvedi (70.) mit 1:0 (0:0). Zugang Vincenzo Grifo vom SC Freiburg, einer von mehreren Debütanten, bereitete den Treffer vor.

Wolfsburg - Amateurauswahl 8:0 (5:0)

Der VfL Wolfsburg hat sich ganz locker für seine weitere Vorbereitung warmgeschossen. Gegen eine lokale Amateurauswahl siegte der VfL in Gifhorn 8:0. Dabei präsentierten sich auch die Zugänge William, Nany Landry Dimata, Felix Uduokhai, John Anthony Brooks und Marvin Stefaniak den Fans. Nach dem Spiel gab der VfL die Verpflichtung des Spaniers Ignacio Camacho bekannt. Der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt aus seiner Heimat vom FC Málaga und hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Camacho wird am Montag mit Wolfsburg ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen. Zuvor hatte der Klub bereits den englischen Perspektivspieler Kaylen Hinds bis 2020 unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler wechselt vom FC Arsenal zu den Niedersachsen und soll behutsam an die Profimannschaft herangeführt werden.

Bayer Leverkusen - VfB Speldorf 6:0 (1:0)

Bayer Leverkusen hat das erste Testspiel unter der Anleitung des neuen Cheftrainers Heiko Herrlich erfolgreich beendet. Die Werkself bezwang den Oberligisten VfB Speldorf mit 6:0 (1:0). Auf der Anlage des Leverkusener Nachwuchsleistungszentrums erzielten Stefan Kießling (21. Minute), Joel Pohjanpalo (66.), Wladlen Jurtschenko (69.), Kai Havertz (83.), Admir Mehmedi (88.) und Kevin Volland (90.) die Tore für Bayer.

