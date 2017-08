Sport

Milan und Salzburg siegen : Ajax steht vor dem Europa-League-Aus

In der Europa League droht Vorjahresfinalist Ajax Amsterdam das vorzeitige Aus in den Playoffs. Mit einem Kantersieg meldet sich dagegen der AC Mailand zurück. Währenddessen gerät der Fußball beim FC Everton zeitweilig in den Hintergrund.

Der italienische Traditionsclub AC Mailand mit dem ehemaligen Leverkusener Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu und Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg stehen vor dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Der 18-malige italienische Meister entschied das Playoff-Hinspiel gegen Skendija Tetovo mit 6:0 (3:0) für sich.

Calhanoglu stand in der Startelf und wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Milan will mit Investorenmillionen aus China und Neuzugängen wie Calhanoglu oder Leonardo Bonucci (von Juventus Turin) nach über drei Jahren die Rückkehr in den internationalen Wettbewerb schaffen. Andre Silva (13., 28.), Riccardo Montolivo (25., 85.), Fabio Borini (67.) und Luca Antonelli (69.) trafen für den neunmaligen Europapokalsieger

Salzburg legte durch die frühen Tore von Hwang Hee-Chang (2.), Hannes Wolf (29.) und Munas Dabbur (31.) bei Viitorul Constanta/Rumänien ein 3:1 (3:1) vor. Die Österreicher waren zuletzt auch im zehnten Anlauf in der Qualifikation für die Champions League gescheitert

Auch der frühere deutsche Nationalspieler Heiko Westermann mit Austria Wien und Wayne Rooney mit dem FC Everton haben gute Chancen auf ein Weiterkommen. In der vom deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin geleiteten Partie setzte sich Austria bei NK Osijek mit 2:1 (1:1) durch. Christoph Monschein (26.) und der frühere Bundesliga-Profi Raphael Holzhauser (60.) trafen für die Wiener.

Zuschauer randalieren in Liverpool

Hässliche Szenen spielten sich derweilen im Spiel zwischen dem FC Everton und Hajduk Split ab. Hunderte Anhänger der Gäste aus Kroatien setzten zum Platzsturm an und warfen mit Sitzschalen. Die Partie musste für einige Minuten unterbrochen werden. Everton legte durch ein 2:0 (2:0) eine gute Ausgangsposition, Wayne Rooney bereitete den zweiten Treffer durch Idrissa Gueye (44.) vor.

Der Vorjahresfinalist Ajax Amsterdam dagegen verlor gegen Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0). Auch Freiburg-Bezwinger NK Domzale kam gegen den früheren Champions-League-Sieger Olympique Marseille nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der slowenische Außenseiter hatte sich in der dritten Runde der Qualifikation überraschend gegen den Bundesliga-Siebten der vergangenen Saison durchgesetzt. Athletic Bilbao dagegen drehte bei Panathinaikos Athen einen Zwei-Tore-Rückstand noch in ein 3:2 (0:1).

Die Rückspiele werden am kommenden Donnerstag ausgetragen. Einen Tag später findet in Monaco die Auslosung der Gruppen statt. Der 1. FC Köln und Hertha BSC sind hierfür bereits qualifiziert. Aus der Bundesliga könnte noch 1899 Hoffenheim hinzukommen, wenn die Kraichgauer in der Champions-League-Qualifikation am FC Liverpool (Hinspiel 1:2) scheitern.

