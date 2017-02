Sport

Strafspende für "Stinkefinger": Ancelotti muss zahlen, FC Bayern mosert

Das Ermittlungsverfahren des DFB gegen Carlo Ancelotti ist eingestellt. Der Coach des FC Bayern muss für seinen Mittelfinger eine Spende leisten. Sein Verein akzeptiert die Strafe, lässt aber durchklingen: Völlig einverstanden ist er nicht.

Nach seiner Mittelfinger-Geste von Berlin ist Carlo Ancelotti mit einer kleinen Geldbuße davongekommen. Wie der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mitteilte, ist das Ermittlungsverfahren gegen Ancelotti mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts eingestellt. Damit verbunden sei jedoch die Auflage, 5000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung zu spenden.

Der FC Bayern akzeptierte die Strafe, verteidigte seinen Coach aber in einer Stellungnahme. "Grundsätzlich halten wir die menschliche Reaktion mit der Geste von Carlo Ancelotti auf die üble Spuckattacke für emotional nachvollziehbar", merkte der deutsche Fußball-Rekordmeister an.

Der 57-jährige Italiener hatte sich nach dem hitzigen 1:1 am Samstag im Berliner Olympiastadion dazu hinreißen lassen, den Mittelfinger zu zeigen. "Ich habe diese Geste gemacht, ich bin vorher angespuckt worden", hatte Ancelotti nach dem Last-Minute-Remis durch Robert Lewandowski seine Unbeherrschtheit begründet. Der sonst so coole Bayern-Coach hatte die obszöne Geste auf dem Weg in die Katakomben gezeigt. Anders als das Bespucken war sie von einer Fernsehkamera eingefangen worden.

Nach der vom DFB-Kontrollausschusses angeforderten Stellungnahme Ancelottis sah das Gremium wie erwartet keinen Anlass für eine schwerwiegende Sanktion, die Einstellung gegen eine kleinere Zahlung galt als wahrscheinlichste Variante.

"Wenn dir einer auf den Kopf rotzt ..."

Ancelotti hatte nach seiner Verfehlung großen Zuspruch erhalten. "Ich würde nicht den Stab über ihn brechen wollen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Liga-Rivale Borussia Dortmund im ZDF. "Man sollte es idealerweise nicht machen. Aber es gibt Situationen, da hast du die einfach die Schnauze mal voll. Aber wenn dir einer auf den Kopf rotzt, findest du es auch nicht so spannend."

Kölns Trainer Peter Stöger fand den Mittelfinger von Ancelotti "menschlich verständlich". Wenn man sich gar nicht mehr wehren dürfe, werde es "auf Dauer ein wenig unlustig". Hochdekorierter Welttrainer hin, verunglimpftes Fußball-Vorbild her.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Feb. 20:30 Uhr FC Augsburg 1:3 (0:2) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 18. Feb. 15:30 Uhr FSV Mainz 0:2 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Borussia Dortmund 3:0 (1:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1) FC Ingolstadt Spielbericht Hertha BSC 1:1 (1:0) Bayern München Spielbericht 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Feb. 18:30 Uhr Hamburger SV 2:2 (1:1) SC Freiburg Spielbericht So., 19. Feb. 15:30 Uhr Borussia M'gladbach 1:2 (0:1) RB Leipzig Spielbericht So., 19. Feb. 17:30 Uhr 1. FC Köln 1:1 (1:1) FC Schalke Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 21 15 5 1 46:13 33 50 2. RB Leipzig 21 14 3 4 38:21 17 45 3. Borussia Dortmund 21 10 7 4 43:23 20 37 4. 1899 Hoffenheim 21 9 10 2 38:21 17 37 5. Eintracht Frankfurt 21 10 5 6 25:20 5 35 6. Hertha BSC 21 10 4 7 28:24 4 34 7. 1. FC Köln 21 8 9 4 30:19 11 33 8. Bayer Leverkusen 21 9 3 9 34:30 4 30 9. SC Freiburg 21 9 3 9 28:36 -8 30 10. FC Schalke 21 7 5 9 25:22 3 26 11. Borussia M'gladbach 21 7 5 9 23:29 -6 26 12. FSV Mainz 21 7 4 10 29:37 -8 25 13. FC Augsburg 21 6 6 9 19:27 -8 24 14. VfL Wolfsburg 21 6 4 11 19:31 -12 22 15. Hamburger SV 21 5 5 11 21:37 -16 20 16. Werder Bremen 21 5 4 12 26:42 -16 19 17. FC Ingolstadt 21 5 3 13 19:32 -13 18 18. SV Darmstadt 21 3 3 15 14:41 -27 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 10 8 1 1 17:5 12 25 2. RB Leipzig 10 8 1 1 19:9 10 25 3. Bayern München 10 7 3 0 27:5 22 24 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 10 7 0 3 14:13 1 21 8. 1. FC Köln 10 5 5 0 15:5 10 20 9. FC Schalke 11 6 1 4 18:10 8 19 10. Borussia M'gladbach 11 5 3 3 16:9 7 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 20:16 4 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 13. SV Darmstadt 11 3 3 5 10:17 -7 12 15. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 11 3 2 6 9:15 -6 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 10 2 2 6 10:17 -7 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 11 6 2 3 19:12 7 20 3. 1899 Hoffenheim 10 3 5 2 16:12 4 14 4. Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 9:11 -2 14 5. Borussia Dortmund 11 3 4 4 21:18 3 13 6. 1. FC Köln 11 3 4 4 15:14 1 13 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. FC Augsburg 10 3 3 4 9:10 -1 12 9. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 10. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 11. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 12. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 13. Werder Bremen 10 2 3 5 13:24 -11 9 14. Hamburger SV 11 2 2 7 10:18 -8 8 15. Borussia M'gladbach 10 2 2 6 7:20 -13 8 16. FC Schalke 10 1 4 5 7:12 -5 7 17. FSV Mainz 10 2 1 7 8:20 -12 7 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de