Vertrag beim FC Bayern bis 2018: Arjen Robben spricht vom Karriereende

Fußballer Arjen Robben weiß noch nicht, was nach seiner Karriere kommt. Dass das Ende aber näher rückt, das spürt er. Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München jedenfalls will er offenbar nicht bleiben. Ihn zieht es in die holländische Heimat.

Arjen Robben hat seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München über 2018 hinaus offen gelassen. "Ich bin ganz locker und schaue nicht, was 2018 sein könnte", sagte der 34-Jährige dem "Kicker". "Ich konzentriere mich mehr auf das Hier und Jetzt".

Der niederländische Nationalspieler, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, beschäftigt sich aber zunehmend mit dem Thema Karriereende. "Es kommt mehr und mehr, dass ich mich auch ein wenig darauf freue, was nach der Karriere kommt. Die Gedanken sind immer öfter da und das ist ja auch ein Zeichen. Das Ende rückt näher, das ist die Realität."

Von der Zeit danach habe er noch "keine Ahnung. Ich will erst einmal ganz entspannt ein halbes Jahr die Situation anschauen, weg vom Fußball sein, nichts machen. Sicher ist, dass ich nach Holland zurückkehre, nach Groningen. Ich habe enge Kontakte zu meinem Heimatverein. Vielleicht wird sich dort etwas finden".

Auch in Sachen Nationalelf hält sich Robben alle Optionen offen. "Wir haben keine so gute Position, das ist klar, aber wir glauben noch dran. Russland ist unser Ziel, und hoffentlich klappt es noch. Über alles andere mache ich mir im Moment keine Gedanken." Oranje liegt in Gruppe A der WM-Qualifikation hinter Schweden und Frankreich derzeit nur auf Rang drei.

