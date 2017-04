Sport

Blamage für Klopps Liverpool: Arsenal dreht Pokal-Krimi gegen Man City

Der FC Arsenal darf auf den Triumph im englischen Pokal und ein versöhnliches Saisonende hoffen. Gegen Manchester City und Josep Guardiola dreht Arsenal einen Rückstand und macht das Londoner Finalduell im FA Cup perfekt. Der FC Liverpool verliert peinlich.

Der in der Premier League abgeschlagene FC Arsenal mit Fußball-Weltmeister Mesut Özil darf in dieser Saison doch noch auf einen Titel hoffen. Der frühere Bayern-Coach Josep Guardiola geht mit Manchester City wohl erstmals in seiner Trainerkarriere in einer Saison leer aus. Im Halbfinale des FA Cups schlug Arsenal die Citizens nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0).

Vor 85.725 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion machten Nacho Monreal (71.) und Alexis Sanchez (101.) mit ihren Toren den Endspiel-Einzug für den zwölffachen Pokalsieger Arsenal perfekt. Der deutsche Verteidiger Shkodran Mustafi fehlte wegen Oberschenkelbeschwerden. Man City mit dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané war durch Sergio Agüero (62.) in Führung gegangen, verpasste es anschließend aber nachzulegen.

Chelsea wartet

Im Finale trifft Arsenal am 27. Mai in Wembley auf den Londoner Lokalrivalen FC Chelsea, der in dieser Saison noch die Chance auf das Double hat. Der Tabellenführer der Premier League qualifizierte sich am Samstag durch ein 4:2 (2:1) gegen Verfolger Tottenham Hotspur, der in der Liga-Tabelle vier Punkte hinter den Blues liegt. Willian (5./43./Foulelfmeter), Eden Hazard (75.) und Nemanja Matic (80.) schossen Chelsea ins Finale.

Zuvor hatten Harry Kane (18.) und Dele Alli (52.) zweimal für die starken Spurs ausgeglichen. Tottenham-Coach Mauricio Pochettino richtete den Blick danach auf die Meisterschaft: "Gratulation an Chelsea. Jetzt versuchen wir, sie in der Premier League einzuholen."

In der Liga geht es für Rekordmeister Manchester United nur noch um die Qualifikation für die Champions League. Die Chance darauf wahrten die Red Devils mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Burnley. Anthony Martial (21.) und Wayne Rooney (39.) trafen in Abwesenheit von Zlatan Ibrahimovic, der sich beim Europa-League-Sieg gegen RSC Anderlecht (2:1 n.V.) verletzt hatte. Man United ist seit 23 Spielen ungeschlagen. Mit 63 Punkten festigte die Mannschaft von Trainer José Mourinho Rang fünf in der Tabelle und liegt weiter in Reichweite zum Drittplatzierten FC Liverpool.

CL wackelt für die Klubs

Das Team von Jürgen Klopp blamierte sich gegen Abstiegskandidat Crystal Palace im eigenen Stadion mit 1:2 (1:1) und kassierte einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Nach der Reds-Führung durch Philippe Coutinho (24.) drehte der Ex-Liverpooler Christian Benteke (42./74.) die Partie für die Londoner.

In der Tabelle blieb der FC Liverpool trotz der Niederlage vorerst mit 66 Zählern auf Platz drei und damit vor Manchester City (64 Punkte) und Manchester United (63). Allerdings haben beide Verfolger zwei Spiele weniger absolviert als die Reds.

Quelle: n-tv.de