Machester City fällt zurück: Arsenal siegt dank Giroud-Traumtor

Ohne den kranken Mesut Özil, aber mit einem Wahnsinns-Tor von Olivier Giroud gewinnt der FC Arsenal an Neujahr gegen Crystal Palace und schiebt sich auf den dritten Tabellenplatz. Auch Tottenham gewinnt. Leidtragender ist Pep Guardiola.

Ohne den erkrankten Mesut Özil hat der FC Arsenal den dritten Tabellenplatz in der Premier League erobert. Gegen Crystal Palace erzielte der Franzose Olivier Giroud (17. Minute) am Sonntag beim 2:0 (1:0)-Erfolg der Gunners ein Traumtor. Er zirkelte den hinter ihm fliegenden Ball in vollem Lauf aus etwa elf Metern mit der Hacke ins Tor. Einen ähnlich spektakulären Treffer hatte erst am Montag Henrich Mchitarjan für Manchester United erzielt.

Das zweite Tor für Arsenal erzielte Alex Iwobi (56.). Özil stand nicht im Kader der Londoner, Shkodran Mustafi gehörte nach seiner Muskelverletzung erstmals seit drei Wochen wieder zum Aufgbot, kam aber nicht zum Einsatz.

Arsenals Lokalrivale Tottenham Hotspur gewann vorher mit 4:1 (3:0) beim FC Watford. Die englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.) erzielten die Tore für die Spurs. Younes Kaboul (90.+3) konnte nur noch verkürzen.

In Tabele ziehen damit auch die Spurs an Machester City und Pep Guardiola vorbei, die nach der Niederlage beim FC Liverpool nur noch Fünfter sind.

Am kommenden Mittwoch steht für Tottenham das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Mo., 02. Jan. 13:30 Uhr Middlesbrough -:- Leicester City Mo., 02. Jan. 16:00 Uhr Everton -:- Southampton Manchester City -:- Burnley Sunderland -:- Liverpool Bromwich Albion -:- Hull City Mo., 02. Jan. 18:15 Uhr West Ham United -:- Manch. United Di., 03. Jan. 20:45 Uhr Bournemouth -:- Arsenal Di., 03. Jan. 21:00 Uhr Crystal Palace -:- Swansea City Stoke City -:- Watford Mi., 04. Jan. 21:00 Uhr Tottenham Hotspur -:- Chelsea « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 29 49 2. Liverpool 19 13 4 2 46:21 25 43 3. Arsenal 19 12 4 3 41:19 22 40 4. Tottenham Hotspur 19 11 6 2 37:14 23 39 5. Manchester City 19 12 3 4 39:21 18 39 6. Manch. United 19 10 6 3 29:19 10 36 7. Everton 19 7 6 6 25:23 2 27 8. Bromwich Albion 19 7 5 7 25:23 2 26 9. Southampton 19 6 6 7 19:22 -3 24 10. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 -5 24 11. Burnley 19 7 2 10 21:29 -8 23 12. West Ham United 19 6 4 9 23:33 -10 22 13. Watford 19 6 4 9 23:34 -11 22 14. Stoke City 19 5 6 8 22:32 -10 21 15. Leicester City 19 5 5 9 24:31 -7 20 16. Middlesbrough 19 4 6 9 17:22 -5 18 17. Crystal Palace 19 4 4 11 29:35 -6 16 18. Sunderland 19 4 2 13 17:35 -18 14 19. Hull City 19 3 4 12 16:41 -25 13 20. Swansea City 19 3 3 13 21:44 -23 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 10 9 0 1 28:6 22 27 2. Liverpool 9 7 2 0 26:7 19 23 3. Tottenham Hotspur 9 7 2 0 19:5 14 23 4. Arsenal 10 7 2 1 21:10 11 23 5. Burnley 11 7 1 3 19:11 8 22 6. Manch. United 10 5 4 1 16:8 8 19 7. Manchester City 9 5 3 1 17:9 8 18 8. Leicester City 10 5 3 2 16:10 6 18 9. Everton 9 4 4 1 12:7 5 16 10. Bournemouth 9 5 1 3 16:12 4 16 11. Southampton 10 4 3 3 10:11 -1 15 12. Bromwich Albion 9 4 2 3 16:13 3 14 13. Watford 10 4 2 4 15:17 -2 14 14. West Ham United 9 4 2 3 9:14 -5 14 15. Stoke City 9 3 3 3 11:13 -2 12 16. Middlesbrough 9 3 1 5 9:10 -1 10 17. Sunderland 9 3 1 5 11:15 -4 10 18. Hull City 10 2 3 5 11:20 -9 9 19. Swansea City 10 2 2 6 14:23 -9 8 20. Crystal Palace 9 2 1 6 12:13 -1 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 9 7 1 1 14:7 7 22 2. Manchester City 10 7 0 3 22:12 10 21 3. Liverpool 10 6 2 2 20:14 6 20 4. Arsenal 9 5 2 2 20:9 11 17 5. Manch. United 9 5 2 2 13:11 2 17 6. Tottenham Hotspur 10 4 4 2 18:9 9 16 7. Bromwich Albion 10 3 3 4 9:10 -1 12 8. Everton 10 3 2 5 13:16 -3 11 9. Southampton 9 2 3 4 9:11 -2 9 10. Crystal Palace 10 2 3 5 17:22 -5 9 11. Stoke City 10 2 3 5 11:19 -8 9 12. Middlesbrough 10 1 5 4 8:12 -4 8 13. West Ham United 10 2 2 6 14:19 -5 8 14. Bournemouth 10 2 2 6 10:19 -9 8 15. Watford 9 2 2 5 8:17 -9 8 16. Swansea City 9 1 1 7 7:21 -14 4 17. Sunderland 10 1 1 8 6:20 -14 4 18. Hull City 9 1 1 7 5:21 -16 4 19. Leicester City 9 0 2 7 8:21 -13 2 20. Burnley 8 0 1 7 2:18 -16 1

