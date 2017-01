Sport

Moral beiwesen: Arsenal zieht sich aus 0:3-Sumpf

Psychologisch kann sich Arsenal London nach der Partie gegen Bournemouth als Gewinner fühlen - die Gunners lassen sich von einem Drei-Tore-Rückstand nicht unterkriegen. Aber in der Meisterschaft verlieren sie dennoch an Boden.

Der FC Arsenal hat in der Premier League ein furioses Comeback hingelegt. Ohne den gesundheitlich angeschlagenen Mesut Özil kamen die Londoner nach einem 0:3-Rückstand beim AFC Bournemouth noch zu einem 3:3 (0:2), ließen mit dem Remis aber wertvolle Punkte in der englischen Fußball-Meisterschaft liegen.

Alexis Sánchez (70. Minute), Lucas Pérez (75.) und Olivier Giroud (90.+2.) erzielten die Tore für die Gäste. Für Bournemouth hatten zuvor Charlie Daniels (16. Minute), Callum Wilson (20.) - per Strafstoß nach einem Foul des Ex-Gladbachers Granit Xhaka - und Ryan Fraser (58.) getroffen. Bournemouths Simon Francis kassierte in der 82. Minute für ein Foul die Rote Karte.

Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi kehrte in Bournemouth nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück. Mit ihm hat Arsenal noch nie ein Spiel verloren. Das Team von Trainer Arsène Wenger hatte am Dienstag als Tabellenvierter zunächst acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea. Die Blues konnten ihren Vorsprung allerdings am Mittwoch in der Partie bei Tottenham Hotspur erhöhen.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Mo., 02. Jan. 13:30 Uhr Middlesbrough 0:0 (0:0) Leicester City Spielbericht Mo., 02. Jan. 16:00 Uhr Everton 3:0 (0:0) Southampton Spielbericht Manchester City 2:1 (0:0) Burnley Spielbericht Sunderland 2:2 (1:1) Liverpool Spielbericht Bromwich Albion 3:1 (0:1) Hull City Spielbericht Mo., 02. Jan. 18:15 Uhr West Ham United 0:2 (0:0) Manch. United Spielbericht Di., 03. Jan. 20:45 Uhr Bournemouth 3:3 (2:0) Arsenal Spielbericht Di., 03. Jan. 21:00 Uhr Crystal Palace 1:2 (0:1) Swansea City Spielbericht Stoke City 2:0 (1:0) Watford Spielbericht Mi., 04. Jan. 21:00 Uhr Tottenham Hotspur -:- Chelsea « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 29 49 2. Liverpool 20 13 5 2 48:23 25 44 3. Manchester City 20 13 3 4 41:22 19 42 4. Arsenal 20 12 5 3 44:22 22 41 5. Tottenham Hotspur 19 11 6 2 37:14 23 39 6. Manch. United 20 11 6 3 31:19 12 39 7. Everton 20 8 6 6 28:23 5 30 8. Bromwich Albion 20 8 5 7 28:24 4 29 9. Bournemouth 20 7 4 9 29:34 -5 25 10. Southampton 20 6 6 8 19:25 -6 24 11. Stoke City 20 6 6 8 24:32 -8 24 12. Burnley 20 7 2 11 22:31 -9 23 13. West Ham United 20 6 4 10 23:35 -12 22 14. Watford 20 6 4 10 23:36 -13 22 15. Leicester City 20 5 6 9 24:31 -7 21 16. Middlesbrough 20 4 7 9 17:22 -5 19 17. Crystal Palace 20 4 4 12 30:37 -7 16 18. Sunderland 20 4 3 13 19:37 -18 15 19. Swansea City 20 4 3 13 23:45 -22 15 20. Hull City 20 3 4 13 17:44 -27 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 10 9 0 1 28:6 22 27 2. Liverpool 9 7 2 0 26:7 19 23 3. Tottenham Hotspur 9 7 2 0 19:5 14 23 4. Arsenal 10 7 2 1 21:10 11 23 5. Burnley 11 7 1 3 19:11 8 22 6. Manchester City 10 6 3 1 19:10 9 21 7. Manch. United 10 5 4 1 16:8 8 19 8. Everton 10 5 4 1 15:7 8 19 9. Leicester City 10 5 3 2 16:10 6 18 10. Bromwich Albion 10 5 2 3 19:14 5 17 11. Bournemouth 10 5 2 3 19:15 4 17 12. Stoke City 10 4 3 3 13:13 0 15 13. Southampton 10 4 3 3 10:11 -1 15 14. Watford 10 4 2 4 15:17 -2 14 15. West Ham United 10 4 2 4 9:16 -7 14 16. Middlesbrough 10 3 2 5 9:10 -1 11 17. Sunderland 10 3 2 5 13:17 -4 11 18. Hull City 10 2 3 5 11:20 -9 9 19. Swansea City 10 2 2 6 14:23 -9 8 20. Crystal Palace 10 2 1 7 13:15 -2 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 9 7 1 1 14:7 7 22 2. Manchester City 10 7 0 3 22:12 10 21 3. Liverpool 11 6 3 2 22:16 6 21 4. Manch. United 10 6 2 2 15:11 4 20 5. Arsenal 10 5 3 2 23:12 11 18 6. Tottenham Hotspur 10 4 4 2 18:9 9 16 7. Bromwich Albion 10 3 3 4 9:10 -1 12 8. Everton 10 3 2 5 13:16 -3 11 9. Crystal Palace 10 2 3 5 17:22 -5 9 10. Southampton 10 2 3 5 9:14 -5 9 11. Stoke City 10 2 3 5 11:19 -8 9 12. Middlesbrough 10 1 5 4 8:12 -4 8 13. West Ham United 10 2 2 6 14:19 -5 8 14. Bournemouth 10 2 2 6 10:19 -9 8 15. Watford 10 2 2 6 8:19 -11 8 16. Swansea City 10 2 1 7 9:22 -13 7 17. Sunderland 10 1 1 8 6:20 -14 4 18. Hull City 10 1 1 8 6:24 -18 4 19. Leicester City 10 0 3 7 8:21 -13 3 20. Burnley 9 0 1 8 3:20 -17 1

Quelle: n-tv.de