Sport

Nächste Pleite, wieder Proteste: Arsenals Wenger kündigt Entscheidung an

Über dem Stadion von West Brom liefern sich Fans und Gegner von Arsene Wenger einen kuriosen Luftkampf, im Stadion kassiert dessen FC Arsenal die nächste Pleite. Die Champions League entgleitet Arsenal zusehends - und Wenger will sich erklären.

Ein Champions-League-Platz rückt für den FC Arsenal in der englischen Premier League in immer weitere Ferne. Bei West Bromwich Albion unterlagen die Gunners 1:3 (1:1). Ohne Weltmeister Mesut Özil (Knieverletzung) angetreten gerieten die Londoner durch Craig Dawsons Kopfball (12.) in Rückstand. Torjäger Alexis Sanchez (15.) traf zum 1:1-Ausgleich. Hal Robson-Kanu (55.) brachte die Gastgeber erneut in Führung. In der 75. Minute erhöhte Dawson vor 24.065 Zuschauern erneut per Kopf auf 3:1 und besiegelte die Arsenal-Pleite.

Mit 50 Punkten belegt Wengers Team den fünften Tabellenplatz, auf den viertplatzierten FC Liverpool fehlen bereits fünf Punkte. Allerdings hat Arsenal ein Spiel weniger absolviert. Gegen West Brom hatte Teammanager Arsène Wenger den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi in der Anfangsformation aufgeboten, dessen Weltmeister-Kollege Per Mertesacker saß auf der Bank.

Gesprächsthema Nr. 1 blieben bei Arsenal aber die anhaltenden Proteste gegen Wenger. Einige Fans hatten sogar viel Geld investiert, um ihre Ablehnung für Coach Wenger auf ganz spezielle Weise zum Ausdruck zu bringen: Über dem Stadion flog am Samstag kurz vor dem Anpfiff ein Flugzeug mit einem Banner mit der Aufschrift "Kein Vertrag mehr, Wenger muss weg". Kurios: Wenig später folgt ein zweites Flugzeug mit dem Banner "In Arsene we trust" ("Wir vertrauen Arsene").

Der Franzose, der seit der Doppel-1:5-Pleite in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gehörig unter Druck geraten ist, deutete nach dem neuerlichen Dämpfer ein zeitnahes Ende der quälenden Debatten über seine Person an: "Ich weiß, was ich in Zukunft tun werde, und bald werden es auch alle wissen", sagte Wenger.

Zu allem Überfluss verlor Wenger bei West Brom auch noch Torwart Petr Cech. Der Tscheche musste schon in der ersten Halbzeit (38.) mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam David Ospina.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 18. Mär. 13:30 Uhr Bromwich Albion 3:1 (1:1) Arsenal Spielbericht Sa., 18. Mär. 16:00 Uhr Crystal Palace 1:0 (0:0) Watford Spielbericht Everton 4:0 (1:0) Hull City Spielbericht Stoke City 1:2 (1:1) Chelsea Spielbericht Sunderland 0:0 (0:0) Burnley Spielbericht West Ham United 2:3 (1:3) Leicester City Spielbericht Sa., 18. Mär. 18:30 Uhr Bournemouth -:- Swansea City So., 19. Mär. 13:00 Uhr Middlesbrough -:- Manch. United So., 19. Mär. 15:15 Uhr Tottenham Hotspur -:- Southampton So., 19. Mär. 17:30 Uhr Manchester City -:- Liverpool « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 28 22 3 3 59:21 38 69 2. Tottenham Hotspur 27 16 8 3 53:20 33 56 3. Manchester City 27 17 5 5 53:29 24 56 4. Liverpool 28 16 7 5 60:35 25 55 5. Arsenal 27 15 5 7 56:34 22 50 6. Everton 29 14 8 7 51:30 21 50 7. Manch. United 26 13 10 3 39:22 17 49 8. Bromwich Albion 29 12 7 10 39:38 1 43 9. Stoke City 29 9 9 11 33:42 -9 36 10. Southampton 26 9 6 11 32:34 -2 33 11. West Ham United 29 9 6 14 40:52 -12 33 12. Burnley 29 9 5 15 31:42 -11 32 13. Watford 28 8 7 13 33:48 -15 31 14. Bournemouth 28 8 6 14 40:54 -14 30 15. Leicester City 28 8 6 14 33:47 -14 30 16. Crystal Palace 28 8 4 16 36:46 -10 28 17. Swansea City 28 8 3 17 36:61 -25 27 18. Hull City 29 6 6 17 26:58 -32 24 19. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 -11 22 20. Sunderland 28 5 5 18 24:50 -26 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 14 12 2 0 33:7 26 38 2. Chelsea 13 12 0 1 36:8 28 36 3. Everton 15 10 4 1 34:10 24 34 4. Liverpool 14 10 3 1 36:13 23 33 5. Arsenal 13 9 2 2 26:13 13 29 6. Burnley 14 9 2 3 22:12 10 29 7. Bromwich Albion 15 9 2 4 27:18 9 29 8. Manchester City 13 7 5 1 23:13 10 26 9. Manch. United 14 6 7 1 20:10 10 25 10. Leicester City 14 7 3 4 22:18 4 24 11. Stoke City 15 6 5 4 19:17 2 23 12. Bournemouth 14 6 3 5 24:23 1 21 13. Watford 14 5 4 5 21:23 -2 19 14. Hull City 14 5 4 5 19:23 -4 19 15. Southampton 12 5 3 4 14:14 0 18 16. West Ham United 15 5 3 7 17:27 -10 18 17. Swansea City 14 5 2 7 21:30 -9 17 18. Middlesbrough 13 3 4 6 11:14 -3 13 19. Crystal Palace 14 4 1 9 15:20 -5 13 20. Sunderland 15 3 4 8 14:26 -12 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 15 10 3 2 23:13 10 33 2. Manchester City 14 10 0 4 30:16 14 30 3. Manch. United 12 7 3 2 19:12 7 24 4. Liverpool 14 6 4 4 24:22 2 22 5. Arsenal 14 6 3 5 30:21 9 21 6. Tottenham Hotspur 13 4 6 3 20:13 7 18 7. Everton 14 4 4 6 17:20 -3 16 8. West Ham United 14 4 3 7 23:25 -2 15 9. Southampton 14 4 3 7 18:20 -2 15 10. Crystal Palace 14 4 3 7 21:26 -5 15 11. Bromwich Albion 14 3 5 6 12:20 -8 14 12. Stoke City 14 3 4 7 14:25 -11 13 13. Watford 14 3 3 8 12:25 -13 12 14. Swansea City 14 3 1 10 15:31 -16 10 15. Middlesbrough 14 1 6 7 8:16 -8 9 16. Bournemouth 14 2 3 9 16:31 -15 9 17. Sunderland 13 2 1 10 10:24 -14 7 18. Leicester City 14 1 3 10 11:29 -18 6 19. Hull City 15 1 2 12 7:35 -28 5 20. Burnley 15 0 3 12 9:30 -21 3

Quelle: n-tv.de