"Glaube fest an die Remontada": Atlético will das Wunder, Real den Sieg

Trotz des klaren Ergebnisses im Halbfinal-Hinspiel der Champions League halten beide Madrider Vereine die Spannung hoch. Atléticos Mittelfeldspieler Gabi glaubt fest an die Aufholjagd. Real-Coach Zidane will alles tun, um auch beim Lokalrivalen zu gewinnen.

Trainer Zinedine Zidane von Real Madrid will sein Team im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Stadtrivale Atlético trotz des 3:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel nicht auf Ergebnis spielen lassen. "Wir müssen das Rückspiel wie ein normales Spiel angehen. Wir müssen aufs Feld gehen und versuchen, alles zu tun, um zu gewinnen", sagte der Coach des Titelverteidigers vor dem Fußball-Derby (20.45 Uhr, ZDF und im n-tv.de-Liveticker) im Vicente-Calderón-Stadion. Man wolle auf jeden Fall wenigstens ein Tor erzielen, sagte der Franzose.

Allerdings ist Atlético in seiner charismatischen "Bruchbude" eine echte Macht. In der Amtszeit von Coach Diego Simeone gab es in 22 Heimspielen in der Königsklasse 17 Siege, vier Remis und nur eine Niederlage. Real-Kapitän Sergio Ramos hat jedoch keine Angst: "Sie haben großartige Fans, aber die Atmosphäre ist etwas, das mich motiviert."

Mit drei Toren von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte der spanische Rekordmeister um Weltmeister Toni Kroos das Hinspiel am vergangenen Dienstag klar für sich entschieden. Dass man Atlético unter anderem in den Königsklassen-Finals von 2014 und 2016 bezwang sowie im Viertelfinale von 2015 aus dem Wettbewerb warf, zählt für Zidane ebenfalls nicht. "Das gehört der Vergangenheit an. Morgen gibt es ein ganz anderes Spiel. Dass wir zwei Endspiele gewonnen haben, bedeutet nicht, dass wir morgen deshalb weiterkommen. Wer das denkt, ist auf dem Holzweg."

"Haben die Dinge in unserer Hand"

Auch Innenverteidiger Ramos betonte, man wolle das Ergebnis aus dem Hinspiel vor eigenem Publikum "vergessen". Ein frühes Tor werde "nicht entscheidend für das Weiterkommen, aber natürlich wichtig sein". In dem Fall müsste Atlético schon mit 5:1 gewinnen, um ins Finale am 3. Juni in Cardiff einzuziehen. Aber es ist auch so: "Wir haben die Dinge selbst in unserer eigenen Hand", erklärt Ramos. Teamkollege Lucas Vázquez warnte aber auch: "Alle Spiele gegen Atlético sind schwer. Es ist ein großes Team."

Beim Stadtrivalen gibt man sich trotz der schwierigen Ausgangssituation betont optimistisch. "Was diesem Team noch fehlt, ist eine große erfolgreiche Aufholjagd in europäischen Wettbewerben, und morgen wird es soweit sein", sagte Mittelfeldspieler Gabi. "Ich glaube fest an die Remontada (Aufholjagd)", versicherte der 33-Jährige. Dabei werde man vor allem "emotionales Gleichgewicht" benötigen. "Wir können nicht das zweite Tor vor dem ersten schießen wollen."

Trainer Diego Simeone präsentierte sich ebenfalls zuversichtlich. "Ich habe sehr viel Vertrauen in meine Spieler", erklärte der Coach aus Argentinien. "Ich kenne viele der Jungs schon seit fünfeinhalb Jahren und habe überhaupt keine Zweifel, dass sie ein gutes Match liefern werden."

Champions League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Achtelfinale Achtelfinale Viertelfinale Viertelfinale Halbfinale Halbfinale Finale Di., 09. Mai. 20:45 Uhr Juventus 2:1 (2:0) Monaco Hin 2:0 Spielbericht Mi., 10. Mai. 20:45 Uhr Atlético Madrid -:- Real Madrid Hin 0:3 « zurück vorwärts »

Quelle: n-tv.de