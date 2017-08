Sport

Nach nur 57 Tagen: Aue trennt sich von Trainer Letsch

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue trennt sich kurz nach dem Saisonstart von seinem neuen Trainer Thomas Letsch. Die Mannschaft wird vorübergehend von Robin Lenk betreut. Gründe für die Entlassung werden nicht genannt, sie sind aber offensichtlich.

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat die Konsequenzen aus dem Fehlstart in die Saison gezogen und sich nach nur 57 Tagen von Trainer Thomas Letsch getrennt. Das teilte der Klub nach einem Treffen zwischen Vertretern der Führungsgremien des Vereins und dem 48 Jahre alten Nachfolger des zu Bundesligist Schalke 04 gewechselten Domenico Tedesco mit.

Eine nähere Begründung für die Beurlaubung des Zweitliga-Debütanten wurde nicht genannt. Allerdings dürfte die desolate Leistung bei der 0:2-Niederlage und dem Pokal-Aus bei Drittligist Wehen Wiesbaden am Sonntag mit ausschlaggebend gewesen sein.

Die Mannschaft wird interimsmäßig unter der Leitung von Robin Lenk und dem Co-Trainerteam auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr bei Sky und im Liveticker bei n-tv.de) bei Eintracht Braunschweig vorbereitet. Aue ist nach Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) sowie beim 1. FC Heidenheim (1:2) Schlusslicht in der 2. Liga. Dazu präsentierte sich die Mannschaft auch in der Saisonvorbereitung schlecht.

"Der Trainer muss überzeugt sein, dass er mit Aue in der 2. Bundesliga besteht. Aue muss eine Zweitligamannschaft sein und bleiben, das ist ein strategisches Ziel", hatte Vereinspräsident Helge Leonhardt noch bei der Vorstellung des neuen Trainers erklärt. Nun ist das schon wieder hinfällig.

