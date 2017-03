Sport

2. Bundesliga im Überblick: Aue und Bielefeld: Gemeinsam gen Abstieg

Dieses Ergebnis nützt letztlich niemandem: Im Abstiegs-Duell zwischen Bielefeld und Aue teilen sich die Klubs die Punkte. Dabei sieht die Arminia lange wie der Sieger aus. Das Nachbar-Duell in Franken wird erst spät entschieden.

FC Heidenheim - SV Sandhausen 2:2 (1:2)

Der SV Sandhausen hat trotz einer 2:0-Führung im Südwest-Derby den Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge musste sich der DFB-Pokal-Achtelfinalist mit einem 2:2 (2:1) beim 1. FC Heidenheim begnügen. Auch der Mannschaft von Frank Schmidt nutzte das Remis wenig. Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Punktspielen ist der Aufstiegsrelegationsplatz für den Tabellensechsten Heidenheim bereits acht Punkte entfernt. Sandhausen liegt weitere drei Zähler zurück.

Die zunächst überlegenen Gäste gingen vor 11.500 Zuschauern durch Tore von Jakub Kosecki (2.) und Denis Linsmayer (27.) verdient mit 2:0 in Führung. Ein Kopfballtor von Arne Feick nach einem Eckball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) brachte Heidenheim etwas überraschend zurück ins Spiel. Ein Handelfmeter von Marc Schnatterer (66.) bescherte den Gastgebern den Ausgleich. Sandhausens Daniel Lukasik sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Die Ampelkarte sah auch John Verhoek (90.+3) aufseiten der Heidenheimer.

Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue 2:2 (2:0)

Der FC Erzgebirge Aue bleibt trotz des verdienten 2:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld mit 19 Punkten Tabellenletzter. Das Team von Interimstrainer Robin Lenk lag in diesem Abstiegsduell durch die Gegentreffer von Christoph Hemlein (2.) und Julian Börner (4.) schon früh zurück. Hemleins 1:0 war vor 16.368 Zuschauern das 1000. Tor in der Zweitligahistorie der Ostwestfalen. Aue glich durch das Eigentor von Michael Görlitz (57.) und einen Treffer von Nicky Adler (71.) aus. Bielefeld nimmt als 17. mit 20 Zählern einen direkten Abstiegsplatz ein.

Greuther Fürth - FC Nürnberg 1:0 (0:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat das 262. Franken-Derby gewonnen und ist in der Tabelle am 1. FC Nürnberg vorbeigezogen. Robert Zulj (77.) sorgte in einer niveauarmen Begegnung für den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg. Fürth hat nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage drei Punkte mehr auf dem Konto als die Nürnberger, die seit vier Begegnungen auf einen Dreier warten.

Die Gastgeber hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, gegen die gut organisierte Deckung der Nürnberger fand Fürth aber kein Mittel. Das Offensivspiel der Gäste fand nur sporadisch statt. Ein Kopfball von Hanno Behrens (28.) sorgte noch für die größte Gefahr. Auch nach dem Wechsel war in erster Linie Kampf Trumpf in Fürth. Spielerisch boten beide Teams über weite Strecken nur Magerkost. Ein abgefälschter Schuss von Fürths Zulj (51.) sorgte zumindest für etwas Torgefahr. Ein Flugkopfball von Johannes van den Bergh rettete der Nürnberger Georg Margreitter zudem vor der Linie (67.). Mit seinem Distanzschuss belohnte Zulj dann die etwas engagiertere Mannschaft.

Quelle: n-tv.de