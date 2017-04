Sport

"You'll Neven walk alone": BVB-Fans feiern Subotic mit heißer Liebe

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Er trägt zwar das Trikot des 1. FC Köln - doch in seinem Herzen ist Neven Subotic ein Dortmunder. Die Südtribüne feiert bei der Nullnummer ihren Ex. Der ist sichtlich gerührt. Nur Trainer Thomas Tuchel will ihn offenbar nicht.

Nach dem Abpfiff zogen sich die Spieler in Schwarz-Gelb kollektiv zurück und überließen einem Spieler in Rot die Bühne. Das war ungewöhnlich, denn in der Farbenlehre der Dortmunder Borussia reagieren sie eigentlich allergisch auf rot und blau. Doch in diesem Fall lagen die Dinge anders: Neven Subotic trat vor die Gelbe Wand und wurde von der weltweit größten Stehplatztribüne frenetisch gefeiert. Der Serbe ist zwar an den 1. FC Köln ausgeliehen, doch im Herzen, das wurde mehr als deutlich, bleibt er Borusse. Subotic genoss die große Bühne, die Fans auf der Südtribüne sorgten für die passende musikalische Untermalung: "Dortmunder Jungs, Dortmunder Jungs, wir sind alle Dortmunder Jungs."

Die Szene war der emotionale Höhepunkt einer Partie am Samstagnachmittag, die in der kollektiven Rückschau der beiden Klubs aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland kaum für wohlige Schauer sorgen dürfte. Schließlich war das, was bei der Nullnummer vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion geboten wurde, vor allem in der zweiten Halbzeit in etlichen Passagen reichlich dürftig, auch wenn Trainer Thomas Tuchel das später anders darstellte und betonte, er sei "begeistert, mit wie viel Fleiß und Aufmerksamkeit wir dieses Spiel angenommen haben". Doch was nutzt das, wenn der Chancenwucher so exorbitant ist, dass eine Vielzahl bester Möglichkeiten verpufft? "Das gibt es nur im Fußball, dass so ein Spiel unentschieden ausgeht", sagte Tuchel: "Wir hatten so viele große Torchancen, dass es normalerweise ein Sieg für uns sein muss."

Das erklärte Saisonziel der Dortmunder, die direkte Qualifikation für die Champions League sicherzustellen, ist damit ein bisschen schwieriger geworden. Beim heutigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt kann der Konkurrent aus Hoffenheim mit einem Sieg an den Dortmundern vorbeiziehen und auf Platz drei springen. Aber das alles rückte erst einmal in den Hintergrund, denn es ging um Neven Subotic, der von den Fans euphorisch gefeiert wurde. Der Manndecker ist zwar an den 1. FC Köln ausgeliehen, die Dortmunder Fans erkennen ihn jedoch noch immer als einen der ihren.

"Verbindung wird auch in 100 Jahren bestehen"

Und das ließen sie den 28-Jährigen deutlich spüren, der die kostbaren Augenblicke genoss und sich gerührt zeigte: "Wenn man so einen Moment einmal im Leben hat, dann darf man sich extrem glücklich schätzen", sagte Subotic: "Die achteinhalb Jahre, die ich in Dortmund verbracht habe, waren für mich ein Glück und ein Segen. Das ist eine Verbindung, die wird auch in 100 Jahren noch bestehen. Dortmund ist mein Zuhause, das wird es auch für immer bleiben. Das ist etwas, was ich sehr eng im Herzen trage."

Tatsächlich geht diese Liason weit über das hinaus, was einen Profi und seinen Verein normalerweise zusammenhält. In Dortmund haben es die Menschen nicht vergessen, dass dieser Spieler nach dem Gewinn der Meisterschaft 2011 spontan auf die Straße ging, um mit ihnen zu feiern. Auch das soziale Engagement findet Anerkennung. Dass Neven Subotic mit der nach ihm benannten Stiftung weltweit Projekte für Kinder in Not unterstützt und Brunnenbauprojekte in Afrika durchführt, trägt seinen Teil zur Reputation dieses Spielers bei. Neven Subotic und Borussia Dortmund, das ist eine kochende Leidenschaft, die allerdings nicht von allen geteilt wird. Obwohl der Spieler beim BVB noch einen Vertrag bis 2018 hat und deutlich macht, am liebsten zurückkehren zu wollen, kann es durchaus sein, dass diese Liebesgeschichte nicht fortgeschrieben wird. Denn offensichtlich baut Thomas Tuchel nicht in einer solchen Form auf diesen Spieler, wie es sein Vorgänger Jürgen Klopp tat, bei dem Subotic als Stammspieler gesetzt war.

Der Serbe spürt das. Obwohl seine Augen bei der Rückkehr leuchteten, gab er sich bei Aussagen über seine sportliche Zukunft betont zurückhaltend. Er suche "einen Verein, der mich braucht, und natürlich möchte ich auch Fußball spielen." Man werde "im Sommer sehen, wer da in Frage kommt". Ob Borussia Dortmund dieser Verein sein kann, bleibt abzuwarten. Als Tuchel und Kölns Trainer Peter Stöger gebeten wurden, das Auftreten von Subotic an diesem Nachmittag zu beurteilen, ließ Tuchel dem Kollegen mit den Worten den Vortritt: "Er ist dein Spieler."

Mit Ömer Toprak aus Leverkusen hat der BVB für die neue Saison bereits einen Manndecker verpflichtet, ob da noch Platz für Neven Subotic bleibt, erscheint eher unwahrscheinlich. Doch bevor sie sich mit solchen Gedanken beschäftigen, müssen sie beim Revierklub die Mission finalisieren, die sie als wichtigste dieser Spielzeit formuliert haben: Die direkte Rückkehr in die Champions League - so die Vorgabe - steht über allem. Am kommenden Samstag gibt es beim Gastspiel der TSG Hoffenheim die Gelegenheit, den direkten Konkurrenten auf Distanz zu bringen. In Dortmund fühlen sie sich für diese Aufgabe gerüstet, wie Tuchel betont: "Wir haben die Form, das Selbstvertrauen und die Mentalität, um uns einen Heimsieg zuzutrauen."

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 28. Apr. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:4 (0:3) FC Schalke Spielbericht Sa., 29. Apr. 15:30 Uhr FSV Mainz 1:2 (0:1) Borussia M'gladbach Spielbericht Borussia Dortmund 0:0 (0:0) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 0:0 (0:0) FC Ingolstadt Spielbericht SV Darmstadt 3:0 (2:0) SC Freiburg Spielbericht Werder Bremen 2:0 (2:0) Hertha BSC Spielbericht Sa., 29. Apr. 18:30 Uhr VfL Wolfsburg 0:6 (0:3) Bayern München Spielbericht So., 30. Apr. 15:30 Uhr FC Augsburg -:- Hamburger SV So., 30. Apr. 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Eintracht Frankfurt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 22 7 2 79:17 62 73 2. RB Leipzig 31 19 6 6 56:31 25 63 3. Borussia Dortmund 31 16 9 6 65:35 30 57 4. 1899 Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 25 55 5. Hertha BSC 31 14 4 13 38:37 1 46 6. Werder Bremen 31 13 6 12 52:51 1 45 7. SC Freiburg 31 13 5 13 38:55 -17 44 8. 1. FC Köln 31 10 12 9 43:37 6 42 9. Borussia M'gladbach 31 12 6 13 41:45 -4 42 10. FC Schalke 31 11 8 12 43:36 7 41 11. Eintracht Frankfurt 30 11 8 11 32:34 -2 41 12. Bayer Leverkusen 31 10 6 15 44:50 -6 36 13. FSV Mainz 31 9 6 16 40:51 -11 33 14. VfL Wolfsburg 31 9 6 16 30:49 -19 33 15. Hamburger SV 30 9 6 15 30:55 -25 33 16. FC Augsburg 30 8 8 14 29:49 -20 32 17. FC Ingolstadt 31 8 5 18 33:54 -21 29 18. SV Darmstadt 31 7 3 21 26:58 -32 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 16 12 2 2 31:11 20 38 2. Bayern München 15 11 4 0 50:8 42 37 3. Borussia Dortmund 15 11 4 0 35:8 27 37 4. Hertha BSC 15 12 1 2 25:9 16 37 5. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 6. FC Schalke 16 8 4 4 28:14 14 28 7. SC Freiburg 15 9 1 5 20:23 -3 28 8. 1. FC Köln 15 7 6 2 23:14 9 27 9. Eintracht Frankfurt 15 7 6 2 22:14 8 27 10. Werder Bremen 16 8 1 7 25:19 6 25 11. Borussia M'gladbach 15 7 3 5 23:15 8 24 12. Hamburger SV 15 7 3 5 19:24 -5 24 13. FSV Mainz 16 6 4 6 26:24 2 22 14. SV Darmstadt 16 6 3 7 18:23 -5 21 15. Bayer Leverkusen 16 5 5 6 25:26 -1 20 16. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 17. VfL Wolfsburg 16 5 2 9 14:24 -10 17 18. FC Ingolstadt 15 4 3 8 19:28 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 11 3 2 29:9 20 36 2. RB Leipzig 15 7 4 4 25:20 5 25 3. 1899 Hoffenheim 15 4 8 3 23:18 5 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 15 5 5 5 27:32 -5 20 6. Borussia M'gladbach 16 5 3 8 18:30 -12 18 7. Bayer Leverkusen 15 5 1 9 19:24 -5 16 8. VfL Wolfsburg 15 4 4 7 16:25 -9 16 9. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 10. 1. FC Köln 16 3 6 7 20:23 -3 15 11. FC Augsburg 15 4 3 8 12:25 -13 15 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 16 4 2 10 14:26 -12 14 14. FC Schalke 15 3 4 8 15:22 -7 13 15. FSV Mainz 15 3 2 10 14:27 -13 11 16. Hertha BSC 16 2 3 11 13:28 -15 9 17. Hamburger SV 15 2 3 10 11:31 -20 9 18. SV Darmstadt 15 1 0 14 8:35 -27 3

Quelle: n-tv.de