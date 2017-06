Sport

Sieg gegen Trinidad und Tobago: BVB-Juwel schießt USA auf WM-Kurs

Christian Pulisic von Borussia Dortmund avanciert beim wichtigen Sieg gegen Trinidad und Tobago zum Matchwinner. Der Jungspund trifft gleich doppelt. Die USA machen so einen großen Schritt in Richtung Fußball-WM 2018. Jetzt kommt es zum Klassiker.

Auf dem Weg Richtung WM-Qualifikation hat Borussia Dortmunds Youngster Christian Pulisic die US-Nationalmannschaft zu einem wichtigen 2:0-Sieg geführt. Der 18-Jährige schoss gegen Trinidad und Tobago in der 52. und 62. Spielminute beide Tore.

In 15 Länderspielen hat Pulisic nun bereits sieben mal geknipst. Doch auch andere Bundesliga-Spieler verhalfen der Nationalmannschaft zum Sieg: John Brooks von Hertha BSC und Fabian Johnson von Mönchengladbach standen in der Startelf - Bobby Wood vom HSV wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Die USA liegen mit ihrem Trainer Bruce Arena, dem Nachfolger von Jürgen Klinsmann, nach fünf von zehn zu spielenden Partien mit sieben Punkten auf Platz drei der WM-Qualifikationsgruppe des Kontinentalverbandes CONCACAF. Die ersten drei Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland. Als nächstes geht es für die USA am Sonntag gegen Spitzenreiter Mexiko. Christian Pulisic zeigt sich selbstbewusst: "Wir werden auch in Mexiko gewinnen."

Mexiko braucht etwas Anlauf gegen Honduras

Der amerikanische Nachbarstaat gewann seine Partie zu Hause gegen Honduras mit 3:0. Für die Gastgeber trafen im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt Oswaldo Alanís in der 35. Minute, Hirving Lozano und Raúl Jiménez erhöhten in der 63. und 66. Minute kurz nacheinander. Tatsächlich brauchten die Mexikaner allerdings etwas Zeit, um ins Spiel zu finden.

Nationaltrainer Juan Carlos Osorio ließ Bayer-Stürmer Javier "Chicharito" Hernández auf der Bank und setzte auch den Kapitän und Mittelfeldspieler Andrés Guardado nicht ein. Nach dem Führungstreffer von Alanís verstärkten die Mexikaner ihre Offensivaktionen, während Honduras extrem defensiv agierte. Trotzdem taten sich in der honduranischen Fünfer-Abwehrkette immer wieder Lücken auf, die Mexiko zu nutzen wusste. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Duell am Wochenende.

Quelle: n-tv.de