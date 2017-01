Sport

S04 jubelt spät, Frings punktet: BVB quält sich, Hoffenheim unbesiegbar

Zittersieg für Dortmund in Bremen, späte Tore in Wolfsburg und auf Schalke, Platzverweise und unbesiegbare Hoffenheimer: Am 17. Spieltag geizt die Fußball-Bundesliga mit Toren, aber nicht mit Drama. Glücklich startet Trainerdebütant Torsten Frings.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Borussia Dortmund hat seine anvisierte Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit einem hart umkämpften Auswärtssieg begonnen. Bei Werder Bremen gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel zum Abschluss der Hinrunde mit 2:1 (1:1) und kletterte zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz. Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion trafen André Schürrle (5. Minute) und Lukasz Piszczek (71.) für den BVB. Fin Bartels hatte in der 59. Minute den zwischenzeitlichen Ausleich für die Bremer erzielt, die ab der 39. Minute in Unterzahl agieren mussten. Torwart Jaroslav Drobny hatte in seinem 200. Bundesliga-Spiel wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischt und dem Hamburger SV im Abstiegskampf einen herben Dämpfer verpasst. Im ersten Spiel nach dem Abgang von Weltmeister Julian Draxler gewann die Mannschaft von Trainer Valerien Ismael 1:0 (0:0) und machte mit dem dritten Sieg in Serie einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Mario Gomez (83.) traf für die erst in der Schlussphase bissigen Wölfe, als dem HSV nach fast 60 Minuten in Unterzahl die Kräfte schwanden. HSV-Profi Albin Ekdal (33.) hatte schon in Halbzeit eins die Ampelkarte gesehen. Der kleine Aufwärtstrend der Mannschaft von Markus Gisdol mit zuvor drei Siegen aus vier Spielen ist damit ausgerechnet im Duell mit einem direkten Konkurrenten gestoppt worden. Nächste Woche ist der HSV beim FC Ingolstadt nun zum Siegen verdammt.

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0)

1899 Hoffenheim bleibt auch zum Abschluss der Hinrunde als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann beim enttäuschenden FC Augsburg verdient mit 2:0 (0:0) und darf nach dem siebten Saisonsieg bei zehn Remis weiter von der Champions League träumen. Für den FCA war es im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum die erste Niederlage und ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Torjäger Sandro Wagner gelang im Kühlschrank WWK-Arena in der 47. Minute die Führung. Für den 29-Jährigen war es bereits das zehnte Saisontor. Der zur Pause eingewechselte Andrej Kramaric (64.) sorgte für den 2:0-Endstand.

FC Schalke - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Was für dein Debüt! Guido Burgstaller hat Schalke 04 nach der Winterpause vor einem erneuten Fehlstart bewahrt. Der Neuzugang vom 1. Nürnberg führte die Königsblauen mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum mühsamen 1:0 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt. Damit verkürzten die spielerisch enttäuschenden Gelsenkirchener, die mit fünf Pleiten in die Saison gestartet waren, zum Hinrundenabschluss den Rückstand auf einen Europapokalplatz auf zunächst acht Punkte. Die Schanzer verpassten dagegen einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Bis in die Schlussphase hatten sie die Partie ausgeglichen gestaltet, die Schwächen der Schalker allerdings nicht konsequent genug ausgenutzt.

SV Darmstadt - Bor. Mönchengladbach 0:0

Erstes Spiel, erster Punkt: Novize Torsten Frings hat mit Darmstadt 98 im Duell der neuen Trainer gegen Borussia Mönchengladbachs Coach Dieter Hecking einen eher schmeichelhaften Punktgewinn verbucht. Beim Debüt von Ex-Nationalspieler Frings als Chef auf der Trainerbank kamen die Lilien am letzten Hinrundenspieltag trotz mäßiger Leistung zu einem 0:0 gegen den Europa-League-Teilnehmer. Damit stoppte das Tabellenschlusslicht zumindest die Horrorserie von zuletzt acht Niederlagen in Folge. Allerdings ist das Remis für die Gastgeber ebenso zu wenig wie für die weiterhin kriselnden Gladbacher. Darmstadt ist mit neun Punkten und mageren zwei Saisonsiegen weiter Letzter, die Borussia steckt als 14. mit 17 Zählern ebenfalls im Tabellenkeller fest. Erschreckend bleibt die Gladbacher Auswärtsbilanz: Seit nunmehr acht Monaten gab es in der Fremde keinen Sieg.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 17 13 3 1 40:10 30 42 2. RB Leipzig 17 12 3 2 34:15 19 39 3. 1899 Hoffenheim 17 7 10 0 30:17 13 31 4. Borussia Dortmund 17 8 6 3 37:20 17 30 5. Hertha BSC 16 9 3 4 24:16 8 30 6. Eintracht Frankfurt 17 8 5 4 22:15 7 29 7. 1. FC Köln 16 6 7 3 21:15 6 25 8. SC Freiburg 17 7 2 8 22:29 -7 23 9. FC Schalke 17 6 3 8 21:19 2 21 10. Bayer Leverkusen 16 6 3 7 23:24 -1 21 11. FSV Mainz 16 6 2 8 26:30 -4 20 12. VfL Wolfsburg 17 5 4 8 16:24 -8 19 13. FC Augsburg 17 4 6 7 13:19 -6 18 14. Borussia M'gladbach 17 4 5 8 15:25 -10 17 15. Werder Bremen 17 4 4 9 21:36 -15 16 16. Hamburger SV 17 3 4 10 14:32 -18 13 17. FC Ingolstadt 17 3 3 11 14:28 -14 12 18. SV Darmstadt 17 2 3 12 11:30 -19 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 9 7 2 0 26:4 22 23 2. RB Leipzig 8 7 1 0 17:5 12 22 3. Hertha BSC 8 7 0 1 15:4 11 21 4. Borussia Dortmund 8 5 3 0 18:5 13 18 5. Eintracht Frankfurt 8 5 3 0 14:7 7 18 6. 1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16:9 7 17 7. 1. FC Köln 8 4 4 0 13:4 9 16 8. FC Schalke 9 5 1 3 16:9 7 16 9. Borussia M'gladbach 9 4 3 2 12:7 5 15 10. SC Freiburg 8 5 0 3 10:11 -1 15 11. FSV Mainz 7 4 1 2 18:14 4 13 12. Bayer Leverkusen 8 3 2 3 12:12 0 11 13. Werder Bremen 9 3 1 5 12:15 -3 10 14. SV Darmstadt 9 2 3 4 7:10 -3 9 15. FC Augsburg 9 2 3 4 6:12 -6 9 16. VfL Wolfsburg 9 2 2 5 6:12 -6 8 17. Hamburger SV 8 2 2 4 8:17 -9 8 18. FC Ingolstadt 8 1 2 5 7:14 -7 5 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 8 6 1 1 14:6 8 19 2. RB Leipzig 9 5 2 2 17:10 7 17 3. 1899 Hoffenheim 8 3 5 0 14:8 6 14 4. Borussia Dortmund 9 3 3 3 19:15 4 12 5. Eintracht Frankfurt 9 3 2 4 8:8 0 11 6. VfL Wolfsburg 8 3 2 3 10:12 -2 11 7. Bayer Leverkusen 8 3 1 4 11:12 -1 10 8. FC Augsburg 8 2 3 3 7:7 0 9 9. Hertha BSC 8 2 3 3 9:12 -3 9 10. 1. FC Köln 8 2 3 3 8:11 -3 9 11. SC Freiburg 9 2 2 5 12:18 -6 8 12. FC Ingolstadt 9 2 1 6 7:14 -7 7 13. FSV Mainz 9 2 1 6 8:16 -8 7 14. Werder Bremen 8 1 3 4 9:21 -12 6 15. FC Schalke 8 1 2 5 5:10 -5 5 16. Hamburger SV 9 1 2 6 6:15 -9 5 17. Borussia M'gladbach 8 0 2 6 3:18 -15 2 18. SV Darmstadt 8 0 0 8 4:20 -16 0

