27. Spieltag im Überblick: BVB siegt und wuchert, Bremen furios

Werder Bremen setzt seine Wahnsinnsserie fort und nimmt den FC Schalke 04 auseinander. Der BVB vergibt einmal mehr unfassbar viele Gelegenheiten, besiegt den Hamburger SV aber dennoch souverän. Köln träumt derweil immer heftiger von Europa.

1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:0 (1:0)

Mit fulminantem Fußball hat 1899 Hoffenheim den FC Bayern München am 27. Spieltag zu Fall gebracht und eine Woche vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid einige Schwachstellen beim Rekordmeister aufgedeckt. Die Mannschaft von Jung-Trainer Julian Nagelsmann fügte dem Bundesliga-Spitzenreiter beim 1:0 (1:0) die zweite Saisonniederlage zu. Der herausragende Andrej Kramaric krönte in der 21. Minute mit seinem elften Saisontreffer den Gala-Auftritt des Tabellendritten. Damit hält die TSG weiter Kurs auf ihre erste Teilnahme an der Königsklasse. Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena blieben die Kraichgauer zuhause ungeschlagen und feierten im 18. Anlauf den ersten Sieg im Oberhaus gegen die Münchener. Nach 27 Spielen haben die Bayern aber immer noch 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig, der an diesem Mittwoch in Mainz gastiert.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Werder Bremen - FC Schalke 04 3:0 (1:0)

Dreimal ist Bremer Recht: Nach dem dritten Heimsieg hintereinander hat sich Werder Bremen aus dem Abstiegskampf schon fast verabschiedet. Die Norddeutschen setzten sich gegen Schalke 04 mit 3:0 (1:0) durch und zogen damit in der Tabelle an den Gästen vorbei auf den achten Platz. Für die Westdeutschen hingegen wird es jetzt immer schwieriger, sich noch für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Ohne den gelbgesperrten Nabil Bentaleb fehlte zu oft die Ordnung in den Aktionen der Königsblauen. Werder hingegen holte aus den letzten sieben Begegnungen 19 von 21 möglichen Punkten. Gleich die erste Torgelegenheit nutzten die Platzherren. Ein Kopfball des Tschechen Theodor Gebre Selassie (24.) senkte sich über Schalke-Torhüter Ralf Fährmann hinweg ins Netz und ließ die Bremer Fans unter den 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion jubeln. Mit seinem 50. Bundesligator stellte Max Kruse in der 76. Minute per Foulelfmeter die Weichen endgültig auf Sieg, Maximilian Eggestein (80.) legte sogar noch einmal nach.

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0 (1:0)

Borussia Dortmund liegt mit Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang weiter auf Champions-League-Kurs. Der Vizemeister besiegte den Hamburger SV trotz einer erneut mangelhaften Chancenverwertung mit 3:0 (1:0) und ist damit seit exakt zwei Jahren und 34 Heimspielen in der Bundesliga unbesiegt. Der HSV muss nach zuletzt vier Begegnungen ohne Niederlage seit dem desaströsen 0:8 in München den Blick wieder nach unten richten. Am Mittwoch könnten die Hanseaten wieder auf den Relegationsplatz abrutschen. Gonzalo Castro brachte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im 100. Bundesliga-Duell mit dem HSV per Freistoß in Führung (13.). René Adler sah dabei schlecht aus, der Ball schlug in der Torwartecke ein. Adler hatte auf einen Schuss über die Mauer spekuliert. In der 81. Minute machte Shinji Kagawa auf Vorarbeit von Aubameyang alles klar, ehe der Gabuner selbst (90.+2) mit seinem 25. Saisontor doch noch traf.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

Der 1. FC Köln darf dank Milos Jojic weiter von der Rückkehr aufs internationale Parkett träumen. Der Serbe führte den FC mit seinem Treffer (53.) zum 1:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt, damit kletterten die Kölner zumindest vorläufig auf den fünften Rang. Hertha BSC kann im Laufe des Spieltages wieder vorbeiziehen. Frankfurt, das nun seit 439 Bundesliga-Minuten ohne Torerfolg ist und seit 1994 nicht in Köln gewonnen hat, bleibt mit drei Punkten Rückstand auf den FC Siebter. Der Erfolg der Kölner war aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang durchaus verdient. Jojic nutzte gleich die erste wirkliche Chance nach der Pause zur Führung. Der 25-Jährige, der im System von Trainer Peter Stöger seit Wochen immer wichtiger wird, kam am Strafraum frei an den Ball und ließ Eintracht-Keeper Lukas Hradecky mit einem platzierten Flachschuss keine Chance.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Di., 04. Apr. 20:00 Uhr 1. FC Köln 1:0 (0:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht Borussia Dortmund 3:0 (1:0) Hamburger SV Spielbericht Werder Bremen 3:0 (1:0) FC Schalke Spielbericht 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0) Bayern München Spielbericht Mi., 05. Apr. 20:00 Uhr FSV Mainz -:- RB Leipzig Borussia M'gladbach -:- Hertha BSC FC Augsburg -:- FC Ingolstadt SV Darmstadt -:- Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg -:- SC Freiburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 27 20 5 2 67:14 53 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 24 51 4. Borussia Dortmund 27 14 8 5 58:28 30 50 5. 1. FC Köln 27 10 10 7 39:31 8 40 6. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 7. Eintracht Frankfurt 27 10 7 10 26:28 -2 37 8. Werder Bremen 27 10 5 12 42:46 -4 35 9. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 10. FC Schalke 27 9 7 11 33:31 2 34 11. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 12. Bayer Leverkusen 26 9 5 12 40:43 -3 32 13. VfL Wolfsburg 26 8 6 12 26:37 -11 30 14. Hamburger SV 27 8 6 13 26:50 -24 30 15. FSV Mainz 26 8 5 13 34:43 -9 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 26 6 4 16 25:43 -18 22 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 3. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 4. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. 1. FC Köln 13 7 5 1 20:10 10 26 7. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 14. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. VfL Wolfsburg 13 4 4 5 15:20 -5 16 6. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 13 3 1 9 12:24 -12 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de