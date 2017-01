Sport

Leihgeschäft des FC Bayern: Badstuber wird Schalker auf Zeit

Nun ist es perfekt: Holger Badstuber, seit anderthalb Jahrzehnten in Diensten des FC Bayern, wechselt zum FC Schalke 04 - zumindest für das nächste halbe Jahr. In Gelsenkirchen soll der inoffizielle Pechvogel des deutschen Fußballs Spielpraxis sammeln.

Holger Badstuber wechselt auf Leihbasis vom deutschen Fußballmeister FC Bayern zum Bundesligakonkurrenten FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen. Das teilten beide Vereine mit. Das Leihgeschäft läuft bis zum Saisonende, danach wäre der Innenverteidiger ablösefrei.

"Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Badstuber hatte noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber schon nicht mehr dabei. In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck auf Schalke absolvieren. "Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", sagte der 27-Jährige, der immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war. Lediglich drei Pflichtspieleinsätze stehen unter Ancelotti in Badstubers Saisonstatistik.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 20. Jan. 20:30 Uhr SC Freiburg -:- Bayern München Sa., 21. Jan. 15:30 Uhr FC Augsburg -:- 1899 Hoffenheim FC Schalke -:- FC Ingolstadt SV Darmstadt -:- Borussia M'gladbach Werder Bremen -:- Borussia Dortmund VfL Wolfsburg -:- Hamburger SV Sa., 21. Jan. 18:30 Uhr RB Leipzig -:- Eintracht Frankfurt So., 22. Jan. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Hertha BSC So., 22. Jan. 17:30 Uhr FSV Mainz -:- 1. FC Köln « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 3 1 38:9 29 39 2. RB Leipzig 16 11 3 2 31:15 16 36 3. Hertha BSC 16 9 3 4 24:16 8 30 4. Eintracht Frankfurt 16 8 5 3 22:12 10 29 5. 1899 Hoffenheim 16 6 10 0 28:17 11 28 6. Borussia Dortmund 16 7 6 3 35:19 16 27 7. 1. FC Köln 16 6 7 3 21:15 6 25 8. SC Freiburg 16 7 2 7 21:27 -6 23 9. Bayer Leverkusen 16 6 3 7 23:24 -1 21 10. FSV Mainz 16 6 2 8 26:30 -4 20 11. FC Schalke 16 5 3 8 20:19 1 18 12. FC Augsburg 16 4 6 6 13:17 -4 18 13. VfL Wolfsburg 16 4 4 8 15:24 -9 16 14. Borussia M'gladbach 16 4 4 8 15:25 -10 16 15. Werder Bremen 16 4 4 8 20:34 -14 16 16. Hamburger SV 16 3 4 9 14:31 -17 13 17. FC Ingolstadt 16 3 3 10 14:27 -13 12 18. SV Darmstadt 16 2 2 12 11:30 -19 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 9 7 2 0 26:4 22 23 2. Hertha BSC 8 7 0 1 15:4 11 21 3. RB Leipzig 7 6 1 0 14:5 9 19 4. Borussia Dortmund 8 5 3 0 18:5 13 18 5. Eintracht Frankfurt 8 5 3 0 14:7 7 18 6. 1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16:9 7 17 7. 1. FC Köln 8 4 4 0 13:4 9 16 8. Borussia M'gladbach 9 4 3 2 12:7 5 15 9. SC Freiburg 7 5 0 2 9:9 0 15 10. FC Schalke 8 4 1 3 15:9 6 13 11. FSV Mainz 7 4 1 2 18:14 4 13 12. Bayer Leverkusen 8 3 2 3 12:12 0 11 13. Werder Bremen 8 3 1 4 11:13 -2 10 14. FC Augsburg 8 2 3 3 6:10 -4 9 15. SV Darmstadt 8 2 2 4 7:10 -3 8 16. Hamburger SV 8 2 2 4 8:17 -9 8 17. FC Ingolstadt 8 1 2 5 7:14 -7 5 18. VfL Wolfsburg 8 1 2 5 5:12 -7 5 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 9 5 2 2 17:10 7 17 2. Bayern München 7 5 1 1 12:5 7 16 3. 1899 Hoffenheim 7 2 5 0 12:8 4 11 4. Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 8:5 3 11 5. VfL Wolfsburg 8 3 2 3 10:12 -2 11 6. Bayer Leverkusen 8 3 1 4 11:12 -1 10 7. Borussia Dortmund 8 2 3 3 17:14 3 9 8. FC Augsburg 8 2 3 3 7:7 0 9 9. Hertha BSC 8 2 3 3 9:12 -3 9 10. 1. FC Köln 8 2 3 3 8:11 -3 9 11. SC Freiburg 9 2 2 5 12:18 -6 8 12. FC Ingolstadt 8 2 1 5 7:13 -6 7 13. FSV Mainz 9 2 1 6 8:16 -8 7 14. Werder Bremen 8 1 3 4 9:21 -12 6 15. FC Schalke 8 1 2 5 5:10 -5 5 16. Hamburger SV 8 1 2 5 6:14 -8 5 17. Borussia M'gladbach 7 0 1 6 3:18 -15 1 18. SV Darmstadt 8 0 0 8 4:20 -16 0

Quelle: n-tv.de