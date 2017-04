Sport

Messi entscheidet Clásico: Barça nimmt Real Tabellenführung ab

Im Rennen um die spanische Fußball-Meisterschaft herrscht wieder Hochspannung: Dank seine Superstars entscheidet der FC Barcelona das direkte Duell gegen Real Madrid in letzter Minute für sich. Doch die Königlichen können das Blatt noch wenden.

Der FC Barcelona hat das Rennen um die spanische Fußball-Meisterschaft noch einmal spannend gemacht. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag in der 174. Auflage des Clásico in der Primera Division 3:2 (1:1) bei Real Madrid und verdrängte die Königlichen aufgrund des besseren direkten Vergleichs von der Tabellenspitze. Real hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Casimero (28.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, nur fünf Minuten später gelang Lionel Messi der Ausgleich für die Katalanen. Der ehemalige Schalker Ivan Rakitic erzielte in der 73. Minute dann die Führung für Barcelona. Real-Kapitän Sergio Ramos (78.) sah nach einem harten Foul gegen Messi Rot. Dennoch schaffte der eingewechselte James Rodriguez (86.) trotz Unterzahl das 2:2 für Madrid. Doch erneut war es Messi (90.+2), der in der Nachspielzeit den Sieg für Barcelona sicherte.

Zu den stärksten Spielern bei Barça zählte neben Messi der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Weltmeister Toni Kroos konnte sich auf Real-Seite nicht entscheidend in Szene setzen.

Primera Division 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Fr., 21. Apr. 21:00 Uhr Sevilla 2:0 (1:0) Granada CF Spielbericht Sa., 22. Apr. 13:00 Uhr Malaga 2:0 (2:0) Valencia CF Spielbericht Sa., 22. Apr. 16:15 Uhr Villarreal 2:1 (0:0) Leganes Spielbericht Sa., 22. Apr. 18:30 Uhr Osasuna 2:2 (1:0) Gijon Spielbericht Sa., 22. Apr. 20:45 Uhr Espanyol 0:1 (0:0) Atlético Madrid Spielbericht So., 23. Apr. 12:00 Uhr Real Sociedad 1:0 (1:0) Coruna Spielbericht So., 23. Apr. 16:15 Uhr Celta de Vigo 0:1 (0:0) Real Betis Spielbericht So., 23. Apr. 18:30 Uhr Las Palmas 1:1 (1:0) Alaves Spielbericht So., 23. Apr. 20:45 Uhr Real Madrid 2:3 (1:1) Barcelona Spielbericht Mo., 24. Apr. 20:45 Uhr Eibar -:- Athletic Bilbao « zurück vorwärts » Tabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 33 23 6 4 94:32 62 75 2. Real Madrid 32 23 6 3 84:36 48 75 3. Atlético Madrid 33 20 8 5 60:24 36 68 4. Sevilla 33 19 8 6 58:39 19 65 5. Villarreal 33 16 9 8 48:27 21 57 6. Real Sociedad 33 17 4 12 49:45 4 55 7. Athletic Bilbao 32 16 5 11 45:37 8 53 8. Eibar 32 14 8 10 52:44 8 50 9. Espanyol 33 13 10 10 44:43 1 49 10. Celta de Vigo 32 13 5 14 48:52 -4 44 11. Alaves 33 11 11 11 32:40 -8 44 12. Valencia CF 33 11 7 15 47:56 -9 40 13. Las Palmas 33 10 9 14 52:58 -6 39 14. Real Betis 33 10 7 16 36:51 -15 37 15. Malaga 33 9 9 15 38:49 -11 36 16. Coruna 33 7 10 16 35:51 -16 31 17. Leganes 33 6 9 18 27:51 -24 27 18. Gijon 33 5 8 20 36:66 -30 23 19. Granada CF 33 4 8 21 27:70 -43 20 20. Osasuna 33 3 9 21 34:75 -41 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 17 12 4 1 42:18 24 40 2. Barcelona 16 12 3 1 49:13 36 39 3. Athletic Bilbao 17 12 3 2 33:16 17 39 4. Sevilla 16 12 3 1 31:14 17 39 5. Atlético Madrid 16 12 2 2 36:12 24 38 6. Las Palmas 17 9 6 2 32:16 16 33 7. Villarreal 17 10 3 4 32:17 15 33 8. Real Sociedad 17 9 4 4 26:21 5 31 9. Eibar 16 9 3 4 27:19 8 30 10. Espanyol 17 8 5 4 28:20 8 29 11. Celta de Vigo 16 9 1 6 27:23 4 28 12. Malaga 16 8 2 6 25:21 4 26 13. Valencia CF 16 7 4 5 25:25 0 25 14. Real Betis 17 6 6 5 20:19 1 24 15. Coruna 16 6 5 5 21:15 6 23 16. Alaves 16 5 7 4 15:20 -5 22 17. Granada CF 16 4 4 8 16:24 -8 16 18. Leganes 16 3 5 8 14:22 -8 14 19. Gijon 16 4 2 10 22:35 -13 14 20. Osasuna 17 1 6 10 19:36 -17 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 17 11 3 3 45:19 26 36 2. Real Madrid 15 11 2 2 42:18 24 35 3. Atlético Madrid 17 8 6 3 24:12 12 30 4. Sevilla 17 7 5 5 27:25 2 26 5. Villarreal 16 6 6 4 16:10 6 24 6. Real Sociedad 16 8 0 8 23:24 -1 24 7. Alaves 17 6 4 7 17:20 -3 22 8. Eibar 16 5 5 6 25:25 0 20 9. Espanyol 16 5 5 6 16:23 -7 20 10. Celta de Vigo 16 4 4 8 21:29 -8 16 11. Valencia CF 17 4 3 10 22:31 -9 15 12. Athletic Bilbao 15 4 2 9 12:21 -9 14 13. Real Betis 16 4 1 11 16:32 -16 13 14. Leganes 17 3 4 10 13:29 -16 13 15. Malaga 17 1 7 9 13:28 -15 10 16. Gijon 17 1 6 10 14:31 -17 9 17. Osasuna 16 2 3 11 15:39 -24 9 18. Coruna 17 1 5 11 14:36 -22 8 19. Las Palmas 16 1 3 12 20:42 -22 6 20. Granada CF 17 0 4 13 11:46 -35 4

