Klare Siege im Saisonendspurt: Barca und Real vertagen Titel-Entscheidung

Im Schlusspurt der spanischen Liga untermauern der FC Barcelona und Real Madrid ihre Ausnahmestellung und siegen im Gleichschritt. Doch während Barca nur noch ein Spiel zum Gewinn der Meisterschaft bleibt, sind es für Real noch zwei.

Im Titelkampf der spanischen Primera División liefern sich der FC Barcelona und Real Madrid weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Katalanen bezwangen am Sonntag UD Las Palmas 4:1 (2:0) und bleiben einen Spieltag vor Saisonende mit 87 Zählern Tabellenführer. Auf Rang zwei mit ebenfalls 87 Punkten liegt Real Madrid. Die Königlichen gewannen 4:1 (2:0) gegen den Vierten FC Sevilla. Real hat allerdings ein Spiel weniger bestritten als Barça – holt die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane am Mittwoch im Nachholspiel bei Celta Vigo wenigstens einen Punkt, zieht sie vor dem letzten Spieltag an Barcelona vorbei.

Sollten die beiden Klubs nach dem 38. Spieltag punktgleich an der Tabellenspitze stehen, zählt in Spanien der direkte Vergleich. Den hatte Barcelona in dieser Saison mit einem gegen Sieg und einem Unentschieden gegen Real für sich entschieden.

Für Barça trafen gegen das Team des Ex-Schalkers Kevin-Prince Boateng der Brasilianer Neymar mit einem Dreierpack (25./67./71. Minute) und Luis Suarez (27.). Real siegte dank der Tore von Nacho (10.), Cristiano Ronaldo (23./78.) und Nationalspieler Toni Kroos (84.). Der erste Treffer von Ronaldo war zugleich der 400. des Portugiesen im Trikot von Real Madrid. Darunter sind 281 Liga-Tore, 88 in der Champions League, 22 im spanischen Pokal, vier bei der Klub-WM sowie drei im spanischen und zwei im europäischen Supercup

Primera Division 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 13. Mai. 16:00 Uhr Espanyol 0:1 (0:0) Valencia CF Spielbericht Sa., 13. Mai. 18:30 Uhr Osasuna 2:1 (1:1) Granada CF Spielbericht So., 14. Mai. 16:00 Uhr Alaves 3:1 (3:0) Celta de Vigo Spielbericht So., 14. Mai. 20:00 Uhr Athletic Bilbao 1:1 (1:0) Leganes Spielbericht Eibar 0:1 (0:1) Gijon Spielbericht Las Palmas 1:4 (0:2) Barcelona Spielbericht Real Betis 1:1 (0:0) Atlético Madrid Spielbericht Real Madrid 4:1 (2:0) Sevilla Spielbericht Real Sociedad 2:2 (1:1) Malaga Spielbericht Villarreal 0:0 (0:0) Coruna Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 37 27 6 4 112:35 77 87 2. Real Madrid 36 27 6 3 100:40 60 87 3. Atlético Madrid 37 22 9 6 67:26 41 75 4. Sevilla 37 20 9 8 64:49 15 69 5. Villarreal 37 18 10 9 53:32 21 64 6. Athletic Bilbao 37 19 6 12 52:40 12 63 7. Real Sociedad 37 19 6 12 57:51 6 63 8. Eibar 37 15 9 13 54:47 7 54 9. Alaves 37 14 12 11 40:42 -2 54 10. Espanyol 37 14 11 12 47:49 -2 53 11. Malaga 37 12 10 15 49:53 -4 46 12. Valencia CF 37 13 7 17 55:62 -7 46 13. Celta de Vigo 36 13 5 18 50:63 -13 44 14. Las Palmas 37 10 9 18 53:71 -18 39 15. Real Betis 37 10 8 19 39:62 -23 38 16. Leganes 37 8 10 19 35:54 -19 34 17. Coruna 37 7 12 18 40:61 -21 33 18. Gijon 37 7 9 21 40:70 -30 30 19. Osasuna 37 4 10 23 40:89 -49 22 20. Granada CF 37 4 8 25 29:80 -51 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 19 14 4 1 48:20 28 46 2. Barcelona 18 14 3 1 60:15 45 45 3. Athletic Bilbao 19 13 4 2 36:18 18 43 4. Sevilla 18 13 4 1 34:16 18 43 5. Atlético Madrid 18 13 2 3 37:13 24 41 6. Villarreal 19 11 4 4 35:18 17 37 7. Real Sociedad 19 10 5 4 30:24 6 35 8. Las Palmas 19 9 6 4 33:25 8 33 9. Eibar 19 10 3 6 29:21 8 33 10. Malaga 18 10 2 6 32:23 9 32 11. Espanyol 19 8 5 6 28:24 4 29 12. Alaves 19 7 8 4 19:21 -2 29 13. Valencia CF 18 8 4 6 31:29 2 28 14. Celta de Vigo 17 9 1 7 27:26 1 28 15. Real Betis 19 6 7 6 22:24 -2 25 16. Coruna 18 6 5 7 24:23 1 23 17. Leganes 18 5 5 8 21:22 -1 20 18. Gijon 18 5 3 10 24:36 -12 18 19. Granada CF 18 4 4 10 16:30 -14 16 20. Osasuna 19 2 7 10 23:39 -16 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Barcelona 19 13 3 3 52:20 32 42 2. Real Madrid 17 13 2 2 52:20 32 41 3. Atlético Madrid 19 9 7 3 30:13 17 34 4. Real Sociedad 18 9 1 8 27:27 0 28 5. Villarreal 18 7 6 5 18:14 4 27 6. Sevilla 19 7 5 7 30:33 -3 26 7. Alaves 18 7 4 7 21:21 0 25 8. Espanyol 18 6 6 6 19:25 -6 24 9. Eibar 18 5 6 7 25:26 -1 21 10. Athletic Bilbao 18 6 2 10 16:22 -6 20 11. Valencia CF 19 5 3 11 24:33 -9 18 12. Celta de Vigo 19 4 4 11 23:37 -14 16 13. Malaga 19 2 8 9 17:30 -13 14 14. Leganes 19 3 5 11 14:32 -18 14 15. Real Betis 18 4 1 13 17:38 -21 13 16. Gijon 19 2 6 11 16:34 -18 12 17. Coruna 19 1 7 11 16:38 -22 10 18. Osasuna 18 2 3 13 17:50 -33 9 19. Las Palmas 18 1 3 14 20:46 -26 6 20. Granada CF 19 0 4 15 13:50 -37 4

Quelle: n-tv.de