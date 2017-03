Sport

Völler bereits hochgradig nervös: Bayer Leverkusen droht der Abstiegskampf

Die Krise von Bayer Leverkusen spitzt sich zu. Anstatt nach oben muss die Werkself nun nach unten schauen. Sportdirektor Rudi Völler hat jedenfalls schon "alle Antennen ausgefahren". "Wir müssen beißen und kämpfen in den nächsten Wochen", fordert er.

Als die Nachfrage nach dem drohenden Abstiegskampf kam, wurde Rudi Völler ganz schnell patzig. "Das habe ich doch gerade alles gesagt und erklärt", motzte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen. Doch obwohl der Weltmeister von 1990 das böse A-Wort nach dem 0:1 (0:0) bei 1899 Hoffenheim partout nicht in den Mund nehmen wollte, hörte sich Völler wie ein Manager an, der das Schlimmste fürchtet.

"Wir müssen nach hinten gucken. Von vorderen Plätzen zu sprechen, geht nach dem Spieltag nicht. Wir wissen, um was es geht. Wir haben alle Antennen ausgefahren", sagte der 56-Jährige: "Wenn man verliert, hat man keine Argumente. Im Moment ist alles irgendwie verflucht. Aber wir haben uns das selbst eingebrockt. Der Blick auf die Tabelle tut schon ein bisschen weh - aber sie ist letztendlich die Wahrheit."

Dabei ist es eine Vielzahl von Wahrheiten, die Bayer wehtun: Die Werkself hat neun Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga gerade einmal 31 Punkte auf dem Konto und liegt nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Der neue Trainer Tayfun Korkut wartet auch nach drei Partien auf den ersten Sieg. Das Team ist seit sechs Pflichtspielen ohne Dreier und im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden.

Selbst die Reise zum Lieblings-Auswärtsgegner brachte keine Besserung. Der elfte Saisontreffer von Sandro Wagner (62.) vor 28.117 Zuschauern sorgte dafür, dass Bayer zum ersten Mal bei der TSG als Verlierer vom Platz ging. Es war bezeichnend für die Situation der Leverkusener, dass der Schuss von Wagner neben das Tor gegangen wäre, wenn ihn der ansonsten starke Bayer-Keeper Bernd Leno bei seinem Rettungsversuch nicht über die Torlinie gelenkt hätte.

"Da muss die Hütte brennen"

Den Rheinländern droht nach der unglücklichen Pleite im Kraichgau die erste Saison ohne Europacup seit sieben Jahren - zuletzt spielte Bayer viermal in Folge in der Königsklasse. Völler hat allerdings wiederholt erklärt, dass der Werksklub auch ohne Einnahmen aus dem internationalen Geschäft nicht zum Verkauf von Leistungsträgern gezwungen sei.

Der Sportchef sah sich allerdings trotzdem dazu genötigt, die Profis vor der anstehenden Partie nach der Länderspielpause gegen den VfL Wolfsburg wachzurütteln. "Da muss die Hütte brennen", forderte Völler: "Da müssen wir uns von hinten absetzen. Wir müssen beißen und kämpfen in den nächsten Wochen, um wieder weiter nach vorne zu rücken."

Auch Korkut setzt alles auf das Wolfsburg-Spiel. "Wir haben die Möglichkeit, in zwei Wochen die Punkte zu holen, die wir auch benötigen", sagte der Coach, der seit 15 Bundesligaspielen auf einen Sieg an der Seitenlinie wartet: "Ich werde mich nicht jeden Tag mit der Tabelle beschäftigen. Ich habe in den nächsten Tagen und Wochen wichtigere Dinge zu erledigen. Alles andere wäre nicht der richtige Weg."

Auf dem richtigen Weg sind definitiv die Hoffenheimer. Die TSG-Mannschaft, die ihre Rekord-Heimserie auf 13 Begegnungen ohne Niederlage ausgebaut hat, hält Kurs auf die erste Europacup-Teilnahme der Klubgeschichte. Da der Tabellenvierte mittlerweile sogar fünf Punkte Vorsprung auf Platz fünf hat, winkt sogar die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League - mindestens.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 15:30 Uhr 1. FC Köln 4:2 (3:0) Hertha BSC Spielbericht FC Augsburg 1:1 (1:1) SC Freiburg Spielbericht Werder Bremen 3:0 (1:0) RB Leipzig Spielbericht 1899 Hoffenheim 1:0 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht VfL Wolfsburg 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Hamburger SV Spielbericht So., 19. Mär. 15:30 Uhr FSV Mainz -:- FC Schalke So., 19. Mär. 17:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- Bayern München « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 25 15 4 6 43:28 15 49 3. Borussia Dortmund 25 13 7 5 54:27 27 46 4. 1899 Hoffenheim 25 11 12 2 46:25 21 45 5. Hertha BSC 25 12 4 9 34:30 4 40 6. 1. FC Köln 25 9 10 6 37:29 8 37 7. Eintracht Frankfurt 25 10 6 9 26:27 -1 36 8. SC Freiburg 25 10 5 10 32:42 -10 35 9. Borussia M'gladbach 24 9 5 10 30:33 -3 32 10. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 11. FC Schalke 24 8 6 10 31:27 4 30 12. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 13. Werder Bremen 25 8 5 12 34:44 -10 29 14. FC Augsburg 25 7 8 10 24:34 -10 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. Hamburger SV 25 7 6 12 24:46 -22 27 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 25 4 3 18 17:47 -30 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 4. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 5. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 12 6 4 2 17:11 6 22 9. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 10. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 10. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 11. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 16. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 12 0 0 12 4:27 -23 0

Quelle: n-tv.de