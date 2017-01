Sport

++ Fußball, Transfers, Gerüchte ++: Bayern-Kapitän Lahm ist genervt

Der BVB kann für die Rückrunde mit Top-Neuzugang Raphael Guerreiro planen. Bayern-Coach Carlo Ancelotti hofft, nicht zu lange auf Thiago verzichten zu müssen. Wolfsburgs Sebastian Jung erleidet den nächsten Verletzungsrückschlag.

Die ständigen Fragen nach seiner Zukunft nerven Bayern-Kapitän Philipp Lahm zunehmend. "Aktuell denke ich darüber, dass es einfach Fakt ist, dass ich bis 2018 Vertrag habe und es mühsam ist, jedes Mal, egal, wo ich bin, darauf angesprochen zu werden", sagte der 33-Jährige im Trainingslager des Fußball-Rekordmeisters in Doha/Katar. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen darüber, dass Lahm seine erfolgreiche Laufbahn bereits im Sommer 2017 beenden könnte. Die Diskussion stand auch im Zusammenhang mit Gerüchten zu einem möglichen Wechsel Lahms auf die Position des Sportdirektors beim FC Bayern. "Wenn sich etwas ändern sollte, werde ich allen Bescheid geben", sagte Lahm: "Oder ich gebe eine große Pressekonferenz, dass jeder dabei sein kann."

+++ OP-Naht bei Wolfsburgs Jung

Sebastian Jung vom Bundesligisten VfL Wolfsburg bleibt vom Pech verfolgt. Der Abwehrspieler, der sich gerade erst von einem Kreuzbandriss aus dem Februar 2016 erholt hatte, verletzte sich im Trainingslager im spanischen La Manga erneut am lädierten linken Knie. Bei einer Einheit Fußball-Tennis fiel der 26-Jährige unglücklich auf einen Befestigungs-Pfosten. Dabei platzte die Operations-Naht wieder auf und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Jung, der erst am Samstag beim 1:2 im Testspiel gegen den SC Heerenveen erstmals wieder mit den Profis gespielt hatte, muss damit erst einmal wieder mit dem Training pausieren.

+++ Ancelotti hofft auf baldige Thiago-Rückkehr

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hofft nach der Verletzung von Thiago auf eine schnelle Rückkehr des Mittelfeld-Stars. "Das kann leider passieren", sagte der Italiener am Rande des Trainingslagers der Bayern in Doha/Katar, "ich hoffe, dass er nicht so lange ausfällt, drei Wochen vielleicht." Der 25-jährige Thiago hatte sich am Samstag eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Meldungen, wonach es sich um einen Muskelfaserriss handele, wollte der FC Bayern nicht bestätigen. "Das checken wir, wenn wir in München sind. Ich hoffe, er wird gegen Arsenal spielen können", sagte Ancelotti. Die Gunners um die Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker sind im Achtelfinale der Champions League am 15. Februar und 7. März Bayern-Gegner.

Den Bundesliga-Auftakt nach der Winterpause beim SC Freiburg (20. Januar) wird Thiago aber genau so verpassen wie die Spiele bei Werder Bremen, gegen Schalke 04, das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg und das Derby beim FC Ingolstadt.

+++ Guerreiro kehrt ins BVB-Teamtraining zurück

Europameister Raphael Guerreiro ist in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der 23-jährige Portugiese arbeitete im Kreise der Teamkollegen wieder mit dem Ball. Guerreiro hat sein letztes Bundesligaspiel am 5. November beim 5:2-Sieg beim Hamburger SV absolviert. Seither bremsten ihn muskuläre Probleme aus. Beim ungefährdeten Testspielsieg gegen den niederländischen Fußball-Meister PSV Eindhoven am Samstag (4:1) fehlte Guerreiro noch.

Quelle: n-tv.de