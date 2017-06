Sport

Hoffenheim könnte profitieren: Bayern denkt wohl über Gnabry-Verleih nach

Fußball-Talent Serge Gnabry wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern München. Und obwohl der Rekordmeister Gnabry damit offenbar der TSG Hoffenheim vor der Nase wegschnappt, könnte der 21-Jährige doch noch für den Liga-Konkurrenten auflaufen.

Nach nur einer Saison und elf Toren für den SV Werder Bremen wechselt Serge Gnabry von der Weser an die Isar und schließt sich dem FC Bayern München an. Doch damit fängt sein persönliches Transfer-Karussell offenbar erst an sich zu drehen. Wie der "Kicker" berichtet, gibt es beim deutschen Meister konkrete Überlegungen, Gnabry gleich wieder auszuleihen. Heißer Kandidat ist die TSG Hoffenheim, die den Außenstürmer schon länger im Blick hat und als Favorit für einen Wechsel galt.

Ein direkter Verleih würde nüchtern betrachtet durchaus Sinn ergeben. Beim Rekordmeister ist die Konkurrenz auf den Flügeln mit Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman und Co. groß. Bei den Kraichgauern hingegen würde der 21-Jährige mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Spielpraxis sammeln und trotzdem international auflaufen. Denn 1899 spielt im August die Champions League-Qualifikation und wird selbst bei einem Scheitern zumindest in der Europa League angreifen können.

Für Serge Gnabry, der vor Bremen für den FC Arsenal spielte, ist natürlich auch die WM 2018 in Russland ein Ziel. Und dafür muss er sich mit vielen Spielen bei Bundestrainer Joachim Löw empfehlen. Inwieweit das Wechsel-Wirrwarr aber tatsächlich realistisch ist, hängt laut "Kicker" auch davon ab, wie sich der FC Bayern in den kommenden Wochen noch verstärkt.

Quelle: n-tv.de