Große Namen im Junioren-Finale: Bayern krönt sich gegen Werder zum Meister

Für die einen ist es am Ende der vierte vergebliche Anlauf. Für die anderen der fünfte Titel. Die U 17 des FC Bayern München holt den Meistertitel bei den B-Junioren. Dabei triumphiert der Nachwuchs im Stadion eines Lokalrivalen.

Der SV Werder Bremen ist auch im vierten Anlauf im Finale der deutsche B-Junioren-Meisterschaft gescheitert. Im Endspiel im Stadion an der Grünwalder Straße in München setzten sich der FC Bayern München mit 2:0 (0:0) durch. Marcel Zylla (75.) erzielte fünf Minuten vor dem Abpfiff das Führungstor für die Bayern. Die Norddeutschen spielten ab der 45. Minute nach der Gelb-Roten Karte für Pascal Hackethal in Unterzahl. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Benedict Hollerbach zum Endstand für den FCB.

Beiden Mannschaften war lange Zeit die Nervosität anzumerken. Immer wieder schlichen sich einfache Fehler ins Spiel der Teams. Insgesamt machten die Bayern aber den reiferen Eindruck und hielten sich die Bremer lange Zeit vom eigenen Tor weg. Zudem handelten sich die Norddeutschen durch Fouls oft gefährliche Standards vor dem eigenen Gehäuse ein.

Beide Trainer künftig in neuer Funktion

Zuvor waren die Bayern 1989, 1997, 2001 und 2007 B-Junioren-Meister geworden. Der SV Werder verlor zum vierten Mal nach 1983, 1997 und 2011 ein B-Junioren-Endspiel. DFB-Vizepräsident Hans-Dieter Drewitz sowie Christian Pothe (Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses) und DFB-Direktor Ulf Schott nahmen nach dem Abpfiff die Siegerehrung vor.

Für beide Trainer war es zugleich das letzte Spiel in dieser Funktion. Bayern-Coach Tim Walter übernimmt die U 23 und trifft in der kommenden Spielzeit damit auch auf 1860 München - und dann vielleicht wieder in diesem Stadion. Denn der gefallene Lokalrivale strebt den Auszug aus der Allianz-Arena und die Rückkehr an die frühere Heimstätte an.

Bremens Trainer Marco Grote dagegen coacht in der neuen Spielzeit die U 19. Dieser hatte er bereits übernommen und zum Klassenverbleib geführt. Im Halbfinale hatten sich die Bayern gegen die U 17 von Schalke 04 durchgesetzt. Bremen hatte Borussia Dortmund geschlagen. Zuvor hatten die Bremer in 26 Liga-Partien 25 Mal gewonnen. In Der Hansestadt sprechen die Verantwortlichen daher von einer "Goldenen Generation". Aus der darf künftig Torhüter Luca Plogmann mit den Profis trainieren. Der neue deutsche Junioren-Meister hatte im Liga-Betrieb sieben Mal das Nachsehen.

Am Vortag hatten auch die B-Juniorinnen von Bayern München durch einen 2:1 (2:0)-Finalerfolg gegen Titelverteidiger Turbine Potsdam zum dritten Mal nach 2014 und 2015 den Meistertitel gewonnen.

Quelle: n-tv.de